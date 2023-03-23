Юні футзалісти з Волині стали срібними призерами всеукраїнського турніру. ФОТО
Сьогодні, 21:16
Вихованці Маневицької ДЮСШ - срібні призери Всеукраїнського турніру (Кубок Ліги) з футзалу серед юнацьких команд.
Про це повідомляють на сторінці Маневицької ДЮСШ.
Вихованці Маневицької спортшколи з 8 по 10 вересня брали участь у Всеукраїнському турнірі (Кубок Ліги) з футзалу серед юнацьких команд U-13 від Асоціації футзалу України.
Окрім маневицьких футзалістів за Кубок також боролися дев’ять команд з різних регіонів України.
У фіналі наші вихованці зустрілися з ДЮФК «Вікторія» де на жаль поступилися команді з Одещини і стали срібними призерами Кубку Ліги.
Кращим гравцем команди визнано Оліферчука Богдана;
Кращим гравцем захисного плану Кубку ліги став Ващишин Денис.
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Про це повідомляють на сторінці Маневицької ДЮСШ.
Вихованці Маневицької спортшколи з 8 по 10 вересня брали участь у Всеукраїнському турнірі (Кубок Ліги) з футзалу серед юнацьких команд U-13 від Асоціації футзалу України.
Окрім маневицьких футзалістів за Кубок також боролися дев’ять команд з різних регіонів України.
У фіналі наші вихованці зустрілися з ДЮФК «Вікторія» де на жаль поступилися команді з Одещини і стали срібними призерами Кубку Ліги.
Кращим гравцем команди визнано Оліферчука Богдана;
Кращим гравцем захисного плану Кубку ліги став Ващишин Денис.
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