Юні футзалісти з Волині стали срібними призерами всеукраїнського турніру. ФОТО

Вихованці Маневицької ДЮСШ - срібні призери Всеукраїнського турніру (Кубок Ліги) з футзалу серед юнацьких команд.Про це повідомляють на сторінці Маневицької ДЮСШ.Вихованці Маневицької спортшколи з 8 по 10 вересня брали участь у Всеукраїнському турнірі (Кубок Ліги) з футзалу серед юнацьких команд U-13 від Асоціації футзалу України.Окрім маневицьких футзалістів за Кубок також боролися дев’ять команд з різних регіонів України.У фіналі наші вихованці зустрілися з ДЮФК «Вікторія» де на жаль поступилися команді з Одещини і стали срібними призерами Кубку Ліги.Кращим гравцем команди визнаноКращим гравцем захисного плану Кубку ліги став