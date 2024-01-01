Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Шевчуком





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



У п’ятницю, 13 вересня, об 11 годині, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Шевчука Олександра Михайловича (06.10.1975 року народження), який загинув 25 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Щирі співчуття рідним та близьким воїна.



Вічна пам’ять, честь та шана Герою!



Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 вересня відбудеться відспівування військовослужбовця Олександра Шевчука.Про це повідомили у Луцькій міській раді.У п’ятницю, 13 вересня, об 11 годині, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Шевчука Олександра Михайловича (06.10.1975 року народження), який загинув 25 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Щирі співчуття рідним та близьким воїна.Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію