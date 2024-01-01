Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Шевчуком
Сьогодні, 19:13
13 вересня відбудеться відспівування військовослужбовця Олександра Шевчука.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У п’ятницю, 13 вересня, об 11 годині, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Шевчука Олександра Михайловича (06.10.1975 року народження), який загинув 25 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У п’ятницю, 13 вересня, об 11 годині, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Шевчука Олександра Михайловича (06.10.1975 року народження), який загинув 25 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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