Джерело забруднення Сейму і Десни знайшли, відновлення річок займе 2-3 роки





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Про це повідомили директор Інституту гідробіології Сергій Афанасьєв та директор Український гідрометеорологічного інституту Володимир Осадчий.



За словами Осадчого, до води потрапило близько 5,7 тисячі тонн продуктів переробки цукру.



Надходження продуктів переробки відбувалося протягом 7-9 діб. Це виключно органічні речовини.



"Велика кількість продуктів переробки була у розчинному вигляді. Як тільки ця маса надходила до річки Сейм, вона практично за кілька годин знищила весь кисень. Тому що одна молекула фруктози "споживає" 12 молекул кисню", – пояснив Володимир Осадчий.



Він зазначив, що останні дослідження поблизу міста Остер (Чернігівська область) показали, що наразі вода перебуває у доволі хорошому стані.



"Завдяки тому, що Десна дуже добре працює як самоочищувальна система, підвищується кислотність води, здійснюється насичення киснем шляхом гідробіологічних процесів.



Я відчуваю, що ми можемо навіть не спостерігати забруднень у Києві. Але ми повинні бути на жорсткому контролі", – запевнив керівник інституту.



Водночас, за словами Сергія Афанасьєва, відновлення біорізноманіття та біоресурсів річок Сейм та Десна займе 2-3 роки.



Також Володимир Осадчий додав, що вода у криницях в сільській місцевості є абсолютно безпечною, адже зв’язку між поверхневими та підземними водами немає.



Чи безпечна вода у Сеймі та Десні?



Керівник гідрометеорологічного інституту запевнив, що після водопідготовки речовини, які присутні у водах річок, будуть безпечними для людей і тварин. Однак це за умови наявності є кисню.



"Речовини, які осіли на дно, шляхом повільного окислення за декілька місяців вже не будуть заважати екосистемі річки", – сказав Осадчий.



Однак очільник Інституту гідробіології Сергій Афанасьєв зауважив, що зараз про абсолютну безпеку води не йдеться. За його словами, організм кожної людини може по-різному реагувати на перевищення норм концентрації.



"Я б не рекомендував купатися у забрудненій воді. Щобільше, наші дослідження показують, що у мелясі (речовині, яка є продуктом переробки цукру – ред.) тест-організми Дафнія магна та Церіодафнія розмножуються, як чумні (із надзвичайною швидкістю – ред.).



Це додаткова органіка, додатковий корм. Таким чином, відбувається також розмноження мікробіологічної складової. Це може бути неприємним для людини", – попередив він.



Нагадаємо, у середині серпня 2024 року почала з’являтися інформація про забруднення річки Сейм, що протікає на Сумщині та Чернігівщині з Курської області РФ.



27 серпня Держагенція з рибного господарства звинуватила росіян в отруєнні води.



28 серпня в Київській міській державній адміністрації запевнили, що вода в столиці безпечна, а на випадок погіршення ситуації водоканал зможе забезпечити киян питною водою.



За даними Міндовкілля, станом на 10 вересня забруднення Десни посунулося орієнтовно на 191 кілометр від впадіння річки Сейм у водойму.



У КМДА повідомили про створення двох сценаріїв щодо потенційного забруднення Дніпра. За песимістичним прогнозом, якщо неякісна вода із Десни досягне столиці, у місті передбачили запаси очищеної води.



11 вересня у Міндовкілля повідомили, що забруднена вода із річки Сейм може досягти Київщини 14-16 вересня. Однак очисні споруди "мають впоратися" із забрудненням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські фахівці встановили джерело забруднення річок Сейм та Десна. За "майже 100-відсотковими даними", ним є Тьоткінський цукровий завод, розташований на території Курської області РФ.Про це пише Українська правда. Про це повідомили директор Інституту гідробіологіїта директор Український гідрометеорологічного інститутуЗа словами Осадчого, до води потрапило близько 5,7 тисячі тонн продуктів переробки цукру.Надходження продуктів переробки відбувалося протягом 7-9 діб. Це виключно органічні речовини."Велика кількість продуктів переробки була у розчинному вигляді. Як тільки ця маса надходила до річки Сейм, вона практично за кілька годин знищила весь кисень. Тому що одна молекула фруктози "споживає" 12 молекул кисню", – пояснив Володимир Осадчий.Він зазначив, що останні дослідження поблизу міста Остер (Чернігівська область) показали, що наразі вода перебуває у доволі хорошому стані."Завдяки тому, що Десна дуже добре працює як самоочищувальна система, підвищується кислотність води, здійснюється насичення киснем шляхом гідробіологічних процесів.Я відчуваю, що ми можемо навіть не спостерігати забруднень у Києві. Але ми повинні бути на жорсткому контролі", – запевнив керівник інституту.Водночас, за словами Сергія Афанасьєва, відновлення біорізноманіття та біоресурсів річок Сейм та Десна займе 2-3 роки.Також Володимир Осадчий додав, що вода у криницях в сільській місцевості є абсолютно безпечною, адже зв’язку між поверхневими та підземними водами немає.Керівник гідрометеорологічного інституту запевнив, що після водопідготовки речовини, які присутні у водах річок, будуть безпечними для людей і тварин. Однак це за умови наявності є кисню."Речовини, які осіли на дно, шляхом повільного окислення за декілька місяців вже не будуть заважати екосистемі річки", – сказав Осадчий.Однак очільник Інституту гідробіології Сергій Афанасьєв зауважив, що зараз про абсолютну безпеку води не йдеться. За його словами, організм кожної людини може по-різному реагувати на перевищення норм концентрації."Я б не рекомендував купатися у забрудненій воді. Щобільше, наші дослідження показують, що у мелясі (речовині, яка є продуктом переробки цукру – ред.) тест-організми Дафнія магна та Церіодафнія розмножуються, як чумні (із надзвичайною швидкістю – ред.).Це додаткова органіка, додатковий корм. Таким чином, відбувається також розмноження мікробіологічної складової. Це може бути неприємним для людини", – попередив він.Нагадаємо, у середині серпня 2024 року почала з’являтися інформація про забруднення річки Сейм, що протікає на Сумщині та Чернігівщині з Курської області РФ.27 серпня Держагенція з рибного господарства звинуватила росіян в отруєнні води.28 серпня в Київській міській державній адміністрації запевнили, що вода в столиці безпечна, а на випадок погіршення ситуації водоканал зможе забезпечити киян питною водою.За даними Міндовкілля, станом на 10 вересня забруднення Десни посунулося орієнтовно на 191 кілометр від впадіння річки Сейм у водойму.У КМДА повідомили про створення двох сценаріїв щодо потенційного забруднення Дніпра. За песимістичним прогнозом, якщо неякісна вода із Десни досягне столиці, у місті передбачили запаси очищеної води.11 вересня у Міндовкілля повідомили, що забруднена вода із річки Сейм може досягти Київщини 14-16 вересня. Однак очисні споруди "мають впоратися" із забрудненням.

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