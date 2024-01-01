На Волині горіла господарська споруда. ФОТО
Сьогодні, 18:23
Рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі у селі Брище.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 12 вересня, о 12:30 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в будівлі на вулиці Молодіжній у селі Брище Луцького району.
На місце виклику прибули вогнеборці 2 ДПРЧ м. Луцька та МПО с. Копачівка, які подали на гасіння господарської споруди два водяні стволи. Пожежу ліквідували о 13:10.
Причина пожежі: коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 12 вересня, о 12:30 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в будівлі на вулиці Молодіжній у селі Брище Луцького району.
На місце виклику прибули вогнеборці 2 ДПРЧ м. Луцька та МПО с. Копачівка, які подали на гасіння господарської споруди два водяні стволи. Пожежу ліквідували о 13:10.
Причина пожежі: коротке замикання електромережі.
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