На Волині горіла господарська споруда. ФОТО

На Волині горіла господарська споруда. ФОТО
Рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі у селі Брище.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 12 вересня, о 12:30 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в будівлі на вулиці Молодіжній у селі Брище Луцького району.

На місце виклику прибули вогнеборці 2 ДПРЧ м. Луцька та МПО с. Копачівка, які подали на гасіння господарської споруди два водяні стволи. Пожежу ліквідували о 13:10.

Причина пожежі: коротке замикання електромережі.
На Волині горіла господарська споруда. ФОТО
На Волині горіла господарська споруда. ФОТО

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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