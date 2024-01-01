В Україні швидше зростатимуть ціни
Сьогодні, 01:15
У серпні 2024 року споживча інфляція в Україні в річному вимірі (р/р) пришвидшилася до 7,5% з 5,4% у липні.
Ціни будуть зростати, - передає "Газета ua" з посиланням на Національний банк України.
Фактичні темпи зростання цін були дещо вищі за траєкторію прогнозу НБУ за липень. Фундаментальний інфляційний тиск сильніший, ніж прогнозувалося.
Показник базової інфляції в серпні зріс до 6,5% з 5,7% у липні.
"Пришвидшення зростання споживчих цін зумовлювалося насамперед ефектами гірших цьогорічних врожаїв і впливом вищих витрат бізнесу на продовольчу сировину, енергію та оплату праці. Підтримували ціновий тиск і ефекти перенесення від послаблення обмінного курсу гривні в попередні місяці", - кажуть у НБУ.
Зростання цін на сирі продукти відновилося - до 3,7% р/р. Зростання адміністративно регульованих цін пришвидшилося до 13,7% р/р.
Подорожчання пального стрімко сповільнилося - до 10,1% р/р. Динаміка відображає достатність запасів пального та нижчі, ніж очікувалося, ціни на нафту на світових ринках.
Зростання цін на оброблені продовольчі товари пришвидшилося до 7,4% р/р. Ціни на непродовольчі товари пришвидшили зростання (на 1,9% р/р), передусім під впливом курсового чинника. Ціни на одяг та взуття знижувалися швидше.
Послуги дорожчали швидше - на 10,5% р/р під тиском витрат бізнесу на оплату праці та енергію, йдеться в коментарі
"Споживча інфляція в серпні продовжила зростати, але залишалася помірною й була доволі близькою до прогнозу НБУ. Інфляційний тиск зберігатиметься й у наступні місяці через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, поетапне підвищення акцизів та ефекти перенесення девальвації гривні в попередні місяці", - прогнозують у НБУ.
Як повідомляв раніше Держстат, інфляція на споживчому ринку у червні, порівняно з травнем, становила 2,2%, а з початку року - 4,3%. За повідомленням Держстату, базова інфляція у червні, порівняно з травнем, становила 0,5%, а з початку року - 3,3%.
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Ціни будуть зростати, - передає "Газета ua" з посиланням на Національний банк України.
Фактичні темпи зростання цін були дещо вищі за траєкторію прогнозу НБУ за липень. Фундаментальний інфляційний тиск сильніший, ніж прогнозувалося.
Показник базової інфляції в серпні зріс до 6,5% з 5,7% у липні.
"Пришвидшення зростання споживчих цін зумовлювалося насамперед ефектами гірших цьогорічних врожаїв і впливом вищих витрат бізнесу на продовольчу сировину, енергію та оплату праці. Підтримували ціновий тиск і ефекти перенесення від послаблення обмінного курсу гривні в попередні місяці", - кажуть у НБУ.
Зростання цін на сирі продукти відновилося - до 3,7% р/р. Зростання адміністративно регульованих цін пришвидшилося до 13,7% р/р.
Подорожчання пального стрімко сповільнилося - до 10,1% р/р. Динаміка відображає достатність запасів пального та нижчі, ніж очікувалося, ціни на нафту на світових ринках.
Зростання цін на оброблені продовольчі товари пришвидшилося до 7,4% р/р. Ціни на непродовольчі товари пришвидшили зростання (на 1,9% р/р), передусім під впливом курсового чинника. Ціни на одяг та взуття знижувалися швидше.
Послуги дорожчали швидше - на 10,5% р/р під тиском витрат бізнесу на оплату праці та енергію, йдеться в коментарі
"Споживча інфляція в серпні продовжила зростати, але залишалася помірною й була доволі близькою до прогнозу НБУ. Інфляційний тиск зберігатиметься й у наступні місяці через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, поетапне підвищення акцизів та ефекти перенесення девальвації гривні в попередні місяці", - прогнозують у НБУ.
Як повідомляв раніше Держстат, інфляція на споживчому ринку у червні, порівняно з травнем, становила 2,2%, а з початку року - 4,3%. За повідомленням Держстату, базова інфляція у червні, порівняно з травнем, становила 0,5%, а з початку року - 3,3%.
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