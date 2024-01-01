У Viber написали про грошову допомогу: шахраї знаяли понад 30 тисяч із картки волинянина

Волинянин потрапив на гачок шахраїв та перерахував зловмисникам понад 30 тисяч гривень.Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.10 вересня до Камінь-Каширського РВП звернувся 37-річний житель району. Заявник розповів, що йому в мобільному додатку «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з посиланням для отримання грошової допомоги. Перейшовши за яким, він ввів спосіб отримання коштів Ощадбанк та інформацію про банківський рахунок. Через деякий час отримав сповіщення про перерахування понад 30 тисяч 575 гривень на невідомий рахунок.Відомості про вказані факти поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Проводяться досудове розслідування.Аферисти розповсюджують повідомлення у соціальних мережах та месенджерах про можливість отримання додаткової грошової допомоги. Громадяни, не перевіривши достовірність інформації та власноруч допомагають шахраям привласнити їхні кошти.Правоохоронці звертаються до громадян з проханням довіряти інформації про соціальні виплати тільки з офіційних сайтів установ і організацій. Закликаємо: будьте уважними та обачними, не переходьте за сумнівними посиланнями та в жодному випадку не вводьте вашу конфіденційну інформацію, що стосується ваших банківських рахунків.Якщо ви все ж таки потрапили до пастки аферистів — одразу телефонуйте на спецлінію "102".