На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події направлено рятувальників 17 ДПРЧ селища Турійськ та 19 ДПРЧ міста Ковеля.



Вогнеборці, які прибули на події за допомогою двох водяних стволів приборкали займання, пожежу повністю ліквідовано о 20:19.



Потерпілих під час пожежі та її ліквідації немає. Імовірна причина події – коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 12 вересня, о 19:07 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Задиби Турійської громади горить житловий будинок.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події направлено рятувальників 17 ДПРЧ селища Турійськ та 19 ДПРЧ міста Ковеля.Вогнеборці, які прибули на події за допомогою двох водяних стволів приборкали займання, пожежу повністю ліквідовано о 20:19.Потерпілих під час пожежі та її ліквідації немає. Імовірна причина події – коротке замикання електромережі.

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