Взяли під варту волинянина, якого підозрюють у вбивстві рідного брата

Взяли під варту волинянина, якого підозрюють у вбивстві рідного брата
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для волинянина, підозрюваного у вбивстві брата.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 60-річному мешканцю села Винімок Камінь-Каширського району повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 ККУ).

За даними слідства, удень 3 вересня 2024 року чоловік під час конфлікту вдарив сокирою по голові на рік молодшого рідного брата, спричинивши смерть.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП в області.

Довідково:

Згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.


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Теги: вбивство, Волинь
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