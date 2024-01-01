Взяли під варту волинянина, якого підозрюють у вбивстві рідного брата

вбивстві брата.



Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.



За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 60-річному мешканцю села Винімок Камінь-Каширського району повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 ККУ).



За даними слідства, удень 3 вересня 2024 року чоловік під час конфлікту вдарив сокирою по голові на рік молодшого рідного брата, спричинивши смерть.



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП в області.



Довідково:



Згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для волинянина, підозрюваного уПро це повідомила пресслужба обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 60-річному мешканцю села Винімок Камінь-Каширського району повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 ККУ).За даними слідства, удень 3 вересня 2024 року чоловік під час конфлікту вдарив сокирою по голові на рік молодшого рідного брата, спричинивши смерть.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП в області.

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