«Код української нації у відданості землі»: які вистави покажуть у Луцьку 14-15 вересня
Сьогодні, 13:30
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.
Цього тижня на сцені театру спостерігатимуть історію про вибір людини та одвічний двобій між духовним і матеріальним. Безсумнівно, п’єса не залишить байдужим жодного глядача, адже проблематика її виходить далеко за межі однієї сім’ї, стосується кожного українця, кожної родини і, зрештою, - нації. І, звісно, найменшенькі тішитимуться казковим сюжетом мюзиклу, який має ще й глибокий змiст та мораль.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 14 до 15 вересня.
У суботу та неділю, 14 та 15 вересня, о 18:00, прем’єра – гірка комедія «Останній Гречкосій».
«Що є земля для українця? Товар чи генофонд? Родинна колиска чи спосіб заробітку? Ким є українець без історії, яка цілковито зав’язана на землі? Українець – землероб! Українець – не кочівник. Українець ставиться до худоби, як до людини, на відміну від кочівників, які ставляться до людини, як до худоби... Код української нації у відданості землі. Заберіть землю – заберете майбутнє, минуле, і сьогодення!» – автор п'єси, режисер-постановник, заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру:
На суботу, 14 вересня о 18:00
На неділю, 15 вересня о 18:00
На неділю, 22 вересня о 18:00
У неділю, 15 вересня, о 12:00 – мюзикл «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).
«Є безліч версій української народної казки «Рукавичка». Наша вистава про захист рідного дому. Це яскрава і мʼяка історія для дітей про серйозні ідеї. Я через цю постановку хотів показати наскільки світлий світ у якому панує мир, злагода і любов, як це є у хатинці звірят, коли вони, обʼєднавшись у битві, перемогли Вовка та Лисицю, які прийшли у рукавичку аби зʼїсти Півника», – режисер-постановник – Владислав Маціюк.
У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
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Цього тижня на сцені театру спостерігатимуть історію про вибір людини та одвічний двобій між духовним і матеріальним. Безсумнівно, п’єса не залишить байдужим жодного глядача, адже проблематика її виходить далеко за межі однієї сім’ї, стосується кожного українця, кожної родини і, зрештою, - нації. І, звісно, найменшенькі тішитимуться казковим сюжетом мюзиклу, який має ще й глибокий змiст та мораль.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 14 до 15 вересня.
У суботу та неділю, 14 та 15 вересня, о 18:00, прем’єра – гірка комедія «Останній Гречкосій».
«Що є земля для українця? Товар чи генофонд? Родинна колиска чи спосіб заробітку? Ким є українець без історії, яка цілковито зав’язана на землі? Українець – землероб! Українець – не кочівник. Українець ставиться до худоби, як до людини, на відміну від кочівників, які ставляться до людини, як до худоби... Код української нації у відданості землі. Заберіть землю – заберете майбутнє, минуле, і сьогодення!» – автор п'єси, режисер-постановник, заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру:
На суботу, 14 вересня о 18:00
На неділю, 15 вересня о 18:00
На неділю, 22 вересня о 18:00
У неділю, 15 вересня, о 12:00 – мюзикл «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).
«Є безліч версій української народної казки «Рукавичка». Наша вистава про захист рідного дому. Це яскрава і мʼяка історія для дітей про серйозні ідеї. Я через цю постановку хотів показати наскільки світлий світ у якому панує мир, злагода і любов, як це є у хатинці звірят, коли вони, обʼєднавшись у битві, перемогли Вовка та Лисицю, які прийшли у рукавичку аби зʼїсти Півника», – режисер-постановник – Владислав Маціюк.
У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
☑️ YouTube
☑️ Іnstagram
☑️ Viber
☑️ Telegram
☑️ SoundCloud
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