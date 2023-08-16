У Івано-Франківську планують ввести мовну інспекцію: у місті побільшало російської мови





Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише



Він розповів, що учора, 9 вересня, провів зустріч із мовним омбудсменом Тарасом Кременем, з яким він обговорив проведення соціальної реклами та інших заходів щодо популяризації української мови в Україні, зокрема і в Івано-Франківську.



За словами Марцінківа, в Івано-Франківську значно побільшало російської мови, через що в місті планують ввести мовну інспекцію — це буде громадська ініціатива. Однак про її деталі міський голова Івано-Франківська пообіцяв розповісти згодом.



Міський голова також заявив, що у Франківську вже діє програма популяризації та захисту української мови. Посадовець також закликав містян долучатися до мовних курсів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Івано-Франківську планують запровадити нову громадську ініціативу — мовних інспекторів.Про це повідомив міський голова, пише Громадське Він розповів, що учора, 9 вересня, провів зустріч із мовним омбудсменом, з яким він обговорив проведення соціальної реклами та інших заходів щодо популяризації української мови в Україні, зокрема і в Івано-Франківську.За словами Марцінківа, в Івано-Франківську значно побільшало російської мови, через що в місті планують ввести мовну інспекцію — це буде громадська ініціатива. Однак про її деталі міський голова Івано-Франківська пообіцяв розповісти згодом.Міський голова також заявив, що у Франківську вже діє програма популяризації та захисту української мови. Посадовець також закликав містян долучатися до мовних курсів.

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