У Івано-Франківську планують ввести мовну інспекцію: у місті побільшало російської мови

У Івано-Франківську планують ввести мовну інспекцію: у місті побільшало російської мови
У Івано-Франківську планують запровадити нову громадську ініціативу — мовних інспекторів.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Громадське.

Він розповів, що учора, 9 вересня, провів зустріч із мовним омбудсменом Тарасом Кременем, з яким він обговорив проведення соціальної реклами та інших заходів щодо популяризації української мови в Україні, зокрема і в Івано-Франківську.

За словами Марцінківа, в Івано-Франківську значно побільшало російської мови, через що в місті планують ввести мовну інспекцію — це буде громадська ініціатива. Однак про її деталі міський голова Івано-Франківська пообіцяв розповісти згодом.

Міський голова також заявив, що у Франківську вже діє програма популяризації та захисту української мови. Посадовець також закликав містян долучатися до мовних курсів.

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Теги: Івано-Франківськ, мовна інспекція
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