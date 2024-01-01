На війні полягли два Герої із громади під Луцьком

До Підгайцівської громади, що неподалік обласного центр Волині, вчергове надійшла сумна звістка.Про це у фейсбуці повідомила сільрада.«Громада не встигає оговтатись від сумних повідомлень з фронту. На жаль, маємо втрати на війні з російським окупантом», - йдеться у повідомленні.Військовослужбовець, солдат, гранатометник, уродженець села Дідичі, 1980 р. н. загинув 3 вересня 2024 року, внаслідок ворожого мінометного обстрілу, отримавши поранення несумісні з життям під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Стариця, Харківської області. Воїн став на захист України в травні 2023 року. Поховають Героя у селі Новокотів Підгайцівської громади.Військовослужбовець, 18.06.1978 р.н. загинув під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій н.п. Колмаков Курської обл. (рф). Захисник був призваний 2 березня 2024 р. до служби у мінометному взводі. Герой буде похований у селі Липини Підгайцівської громади.«Висловлюємо співчуття родинам загиблих. У громаді оголошено жалобні дні. Про графік прощань повідомимо згодом», - йдеться у повідомленні.