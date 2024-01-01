На війні полягли два Герої із громади під Луцьком

На війні полягли два Герої із громади під Луцьком
До Підгайцівської громади, що неподалік обласного центр Волині, вчергове надійшла сумна звістка.

Про це у фейсбуці повідомила сільрада.

«Громада не встигає оговтатись від сумних повідомлень з фронту. На жаль, маємо втрати на війні з російським окупантом», - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець Леонід Сосницький, солдат, гранатометник, уродженець села Дідичі, 1980 р. н. загинув 3 вересня 2024 року, внаслідок ворожого мінометного обстрілу, отримавши поранення несумісні з життям під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Стариця, Харківської області. Воїн став на захист України в травні 2023 року. Поховають Героя у селі Новокотів Підгайцівської громади.
На війні полягли два Герої із громади під Луцьком

Військовослужбовець Олексій Сенченко, 18.06.1978 р.н. загинув під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій н.п. Колмаков Курської обл. (рф). Захисник був призваний 2 березня 2024 р. до служби у мінометному взводі. Герой буде похований у селі Липини Підгайцівської громади.
На війні полягли два Герої із громади під Луцьком

«Висловлюємо співчуття родинам загиблих. У громаді оголошено жалобні дні. Про графік прощань повідомимо згодом», - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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