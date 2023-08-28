Волинські піротехніки вчергове вирушили на Донеччину на розмінування територій

Волинські піротехніки вчергове вирушили на Донеччину на розмінування територій
Волинські піротехніки вирушили на чергову ротацію у Донецьку область.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Чергова група волинських піротехніків ДСНС Волині вирушила на Донеччину для розмінування деокупованих територій.

Заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС області полковник служби цивільного захисту Віктор Милостивий провів інструктаж з особовим складом, побажав успіхів у виконанні важливих та нелегких завдань, наголосив на безумовному дотримані правил безпеки для збереження здоров’я та життя співробітників служби порятунку.
Волинські піротехніки вчергове вирушили на Донеччину на розмінування територій
Волинські піротехніки вчергове вирушили на Донеччину на розмінування територій
Волинські піротехніки вчергове вирушили на Донеччину на розмінування територій
Волинські піротехніки вчергове вирушили на Донеччину на розмінування територій
Волинські піротехніки вчергове вирушили на Донеччину на розмінування територій
Волинські піротехніки вчергове вирушили на Донеччину на розмінування територій
Волинські піротехніки вчергове вирушили на Донеччину на розмінування територій
Волинські піротехніки вчергове вирушили на Донеччину на розмінування територій
Волинські піротехніки вчергове вирушили на Донеччину на розмінування територій
Волинські піротехніки вчергове вирушили на Донеччину на розмінування територій

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Теги: Волинь, сапери, Донеччина
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