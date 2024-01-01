Як волиняни 2 роки тому звільнили Куп’янськ: відео
Сьогодні, 11:43
У мережі опублікували архівне відео, як два роки тому військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого звільнили від загарбників Куп’янськ на Харківщині.
Про це у телеграмі повідомила 14-та бригада.
«Командире, коли ми далі вперед? Поїхали вже!» Такі були емоції та бажання князівських воїнів два роки тому під час деокупації багатьох населених пунктів Харківщини», - йдеться у коментарі до відео.
Нагадаємо, саме 10 вересня 2022 року волинські воїни разом з іншими підрозділами Сил оборони України повернули Купʼянськ під український прапор.
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Про це у телеграмі повідомила 14-та бригада.
«Командире, коли ми далі вперед? Поїхали вже!» Такі були емоції та бажання князівських воїнів два роки тому під час деокупації багатьох населених пунктів Харківщини», - йдеться у коментарі до відео.
Нагадаємо, саме 10 вересня 2022 року волинські воїни разом з іншими підрозділами Сил оборони України повернули Купʼянськ під український прапор.
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