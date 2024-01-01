Як волиняни 2 роки тому звільнили Куп’янськ: відео

У мережі опублікували архівне відео, як два роки тому військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великогона Харківщині.Про це у телеграмі повідомила 14-та бригада.«Командире, коли ми далі вперед? Поїхали вже!» Такі були емоції та бажання князівських воїнів два роки тому під час деокупації багатьох населених пунктів Харківщини», - йдеться у коментарі до відео.Нагадаємо, саме 10 вересня 2022 року волинські воїни разом з іншими підрозділами Сил оборони України повернули Купʼянськ під український прапор.