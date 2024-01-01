Як волиняни 2 роки тому звільнили Куп’янськ: відео

Як волиняни 2 роки тому звільнили Куп’янськ: відео
У мережі опублікували архівне відео, як два роки тому військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого звільнили від загарбників Куп’янськ на Харківщині.

Про це у телеграмі повідомила 14-та бригада.

«Командире, коли ми далі вперед? Поїхали вже!» Такі були емоції та бажання князівських воїнів два роки тому під час деокупації багатьох населених пунктів Харківщини», - йдеться у коментарі до відео.

Нагадаємо, саме 10 вересня 2022 року волинські воїни разом з іншими підрозділами Сил оборони України повернули Купʼянськ під український прапор.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські піротехніки вчергове вирушили на Донеччину на розмінування територій
Сьогодні, 12:12
На Харківщині затримали експосадовця мерії, який співпрацював з окупантами
Сьогодні, 11:59
Як волиняни 2 роки тому звільнили Куп’янськ: відео
Сьогодні, 11:43
На Волині водій автівки зіткнувся з 16-річним мотоциклістом
Сьогодні, 11:11
Кремль намагається знайти посередників для переговорів з Україною, - ISW
Сьогодні, 10:48
Схожі новини
Волинські воїни на Харківщині знищили ворожі бліндажі з піхотою Волинські воїни на Харківщині знищили ворожі бліндажі з піхотою
10 серпень, 14:10
Воїни волинської бригади показали, як знищили ворожий «Град» Воїни волинської бригади показали, як знищили ворожий «Град»
08 серпень, 12:34
Бійці волинської бригади ефектно знищили ворожий склад боєприпасів Бійці волинської бригади ефектно знищили ворожий склад боєприпасів
05 серпень, 11:40
«Вони йшли нас вбивати»: волинські воїни яскраво знищили ворожу піхоту «Вони йшли нас вбивати»: волинські воїни яскраво знищили ворожу піхоту
02 серпень, 11:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Правоохоронці затримали заступницю голови Волинської ОВА Мирославу Якимчук
09 вересень, 16:31
 2
Взяли під варту волинянина, якого підозрюють у вбивстві рідного брата
Сьогодні, 13:10
 0
У Івано-Франківську планують ввести мовну інспекцію: у місті побільшало російської мови
Сьогодні, 12:53
 0
На війні полягли два Герої із громади під Луцьком
Сьогодні, 12:39
 0
Для людей похилого віку на Волині створили безплатні курси цифрової грамотності
Сьогодні, 12:28
 0
Медіа
відео
1/8