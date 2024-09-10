Кремль намагається знайти посередників для переговорів з Україною, - ISW
Сьогодні, 10:48
Кремлівські чиновники, ймовірно, намагаються сформувати міжнародні мирні посередницькі зусилля у війні в Україні, демонструючи при цьому небажання Росії брати участь у добросовісних переговорах з Україною.
Про це пише Українська правда з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою та міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром на полях засідання Ради співробітництва Росії та країн Перської затоки у Саудівській Аравії 9 вересня.
Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Лавров обговорив війну в Україні з Вієйрою та Джайшанкаром, але не повідомило подробиць.
Бразилія та Китайська Народна Республіка з травня просувають свій мирний план "Політичне врегулювання української кризи" з шести пунктів, ключові принципи якого сприятливі для Росії.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, зокрема, нещодавно підтвердив підтримку Індією миру в Україні на основі принципів міжнародного права, таких, як повага до територіальної цілісності та суверенітету держав.
Однак Лавров повторив шаблонні кремлівські наративи, які демонструють небажання Росії вести добросовісні переговори з Україною, стверджуючи, що мирна формула президента України Володимира Зеленського, яка дійсно ґрунтується на принципах міжнародного права, є "ультиматумом" і що Росія ніколи серйозно не розглядала цей план.
Українські офіційні особи відкрито запросили російського представника взяти участь у другому мирному саміті України, який відбудеться ще цього року.
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Про це пише Українська правда з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою та міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром на полях засідання Ради співробітництва Росії та країн Перської затоки у Саудівській Аравії 9 вересня.
Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Лавров обговорив війну в Україні з Вієйрою та Джайшанкаром, але не повідомило подробиць.
Бразилія та Китайська Народна Республіка з травня просувають свій мирний план "Політичне врегулювання української кризи" з шести пунктів, ключові принципи якого сприятливі для Росії.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, зокрема, нещодавно підтвердив підтримку Індією миру в Україні на основі принципів міжнародного права, таких, як повага до територіальної цілісності та суверенітету держав.
Однак Лавров повторив шаблонні кремлівські наративи, які демонструють небажання Росії вести добросовісні переговори з Україною, стверджуючи, що мирна формула президента України Володимира Зеленського, яка дійсно ґрунтується на принципах міжнародного права, є "ультиматумом" і що Росія ніколи серйозно не розглядала цей план.
Українські офіційні особи відкрито запросили російського представника взяти участь у другому мирному саміті України, який відбудеться ще цього року.
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