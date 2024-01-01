На Харківщині загинув Герой з Волині Андрій Котельніков

На Харківщині загинув Герой з Волині Андрій Котельніков
На війні загинув Герой з Волині Андрій Котельніков.

Про це повідомили у Любомльській міській раді.

"З глибоким сумом та болем повідомляємо про загибель нашого захисника, жителя м.Любомль, старшого сержанта – Котельнікова Андрія Леонідовича, 30.03.1999 р.н.. який загинув, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, 06.09.2024 в районі н.п. Сотницький Козачок Харківської області, внаслідок вибухової травми.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям загиблого, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай Господь та наші молитви полегшать гіркоту від непоправної втрати. Сумуємо разом з вами.

Вічна пам’ять та вічна слава Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про день та час зустрічі траурного кортежу «На щиті» з тілом полеглого Героя громаду буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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