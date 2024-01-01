На Харківщині загинув Герой з Волині Андрій Котельніков

Андрій Котельніков.



Про це



"З глибоким сумом та болем повідомляємо про загибель нашого захисника, жителя м.Любомль, старшого сержанта – Котельнікова Андрія Леонідовича, 30.03.1999 р.н.. який загинув, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, 06.09.2024 в районі н.п. Сотницький Козачок Харківської області, внаслідок вибухової травми.



Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям загиблого, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай Господь та наші молитви полегшать гіркоту від непоправної втрати. Сумуємо разом з вами.



Вічна пам’ять та вічна слава Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про день та час зустрічі траурного кортежу «На щиті» з тілом полеглого Героя громаду буде повідомлено додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Любомльській міській раді."З глибоким сумом та болем повідомляємо про загибель нашого захисника, жителя м.Любомль, старшого сержанта – Котельнікова Андрія Леонідовича, 30.03.1999 р.н.. який загинув, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, 06.09.2024 в районі н.п. Сотницький Козачок Харківської області, внаслідок вибухової травми.Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям загиблого, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай Господь та наші молитви полегшать гіркоту від непоправної втрати. Сумуємо разом з вами.Вічна пам’ять та вічна слава Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про день та час зустрічі траурного кортежу «На щиті» з тілом полеглого Героя громаду буде повідомлено додатково.

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