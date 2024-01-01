Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо заявив, що в Україні воюють нацисти: у МЗС відреагували

Роберт Фіцо заявив, що на боці України воюють нацисти. У Міністерстві закордонних справ розчарувалися словами словацького політика.



Про нацистів в Україні Фіцо заявив під час вшанування пам’яті жертв Голокосту у словацькому місті Середь, передає видання Teraz, пише



«Ми всі говоримо про фашизм, нацизм і водночас мовчки толеруємо те, що по Україні бігають війська, які мають дуже чітке позначення, які пов'язані з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними й забороненими. Оскільки це геополітична битва, це нікого не хвилює», — сказав Фіцо.



Він також заявив, що міжнародна спільнота повинна запобігти тому, аби в Україні воювали війська, що позначають себе нацистською символікою.



У Міністерстві закордонних справ розчарувалися через висловлення Фіцо та заявили, що слова словацького прем’єр-міністра суперечать наявному рівню довіри та взаємодії між обома країнами.



«Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами “Z” — символом фашистської естетики сучасної росії. Для українців протидія російській агресії є продовженням історії опору нашого народу тоталітарним режимам у минулому столітті», — заявили в МЗС.



У відомстві також наголосили, що розраховують на «обʼєднання зусиль Словаччини та всіх наших європейських партнерів у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені з часів Другої світової війни».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Словаччинизаявив, що на боці України воюють нацисти. У Міністерстві закордонних справ розчарувалися словами словацького політика.Про нацистів в Україні Фіцо заявив під час вшанування пам’яті жертв Голокосту у словацькому місті Середь, передає видання Teraz, пише Громадське «Ми всі говоримо про фашизм, нацизм і водночас мовчки толеруємо те, що по Україні бігають війська, які мають дуже чітке позначення, які пов'язані з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними й забороненими. Оскільки це геополітична битва, це нікого не хвилює», — сказав Фіцо.Він також заявив, що міжнародна спільнота повинна запобігти тому, аби в Україні воювали війська, що позначають себе нацистською символікою.У Міністерстві закордонних справ розчарувалися через висловлення Фіцо та заявили, що слова словацького прем’єр-міністра суперечать наявному рівню довіри та взаємодії між обома країнами.«Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами “Z” — символом фашистської естетики сучасної росії. Для українців протидія російській агресії є продовженням історії опору нашого народу тоталітарним режимам у минулому столітті», — заявили в МЗС.У відомстві також наголосили, що розраховують на «обʼєднання зусиль Словаччини та всіх наших європейських партнерів у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені з часів Другої світової війни».

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