Уночі ППО збила 38 із 46 російських дронів

Уночі ППО збила 38 із 46 російських дронів
У ніч на 10 вересня 2024 року українська протиповітряна оборона збила 38 із 46 запущених росією "шахедів".

Як повідомили у Командуванні Повітряних сил України, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України. Один у напрямку Росії, два – в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).

"Радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 48-ми засобів повітряного нападу", – зазначили у Повітряних силах.

Російські окупанти завдали удару також балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму та протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря. "Шахеди" запускали із Курська та Єйська.

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.

Уночі російська армія намагалася атакувати Київ безпілотниками. Дрони летіли на столицю з різних напрямків декількома групами. Захисники збили всі ворожі цілі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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