Курс валют на 10 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 10 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 вересня. Так, порівняно з понеділком, 9 вересня, долар додав у ціні, а євро і злотий здешевшали.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,09 (+8 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,38 грн (-17 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,60 грн (-4 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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