На автошляхах Волині поновлюють дорожню розмітку
Сьогодні, 05:15
На автодорогах державного значення в межах Волинської області тривають роботи з поновлення дорожньої розмітки.
Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури області.
Наразі розмітку нанесли на трасах довжиною понад 100 кілометрів. Йдеться про всі міжнародні, національні, регіональні та територіальні автошляхи. Також на дорогах поновлюють пішохідні переходи та стоп-лінії перед залізничними переїздами.
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Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури області.
Наразі розмітку нанесли на трасах довжиною понад 100 кілометрів. Йдеться про всі міжнародні, національні, регіональні та територіальні автошляхи. Також на дорогах поновлюють пішохідні переходи та стоп-лінії перед залізничними переїздами.
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