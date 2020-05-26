На автошляхах Волині поновлюють дорожню розмітку

На автошляхах Волині поновлюють дорожню розмітку
На автодорогах державного значення в межах Волинської області тривають роботи з поновлення дорожньої розмітки.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури області.

Наразі розмітку нанесли на трасах довжиною понад 100 кілометрів. Йдеться про всі міжнародні, національні, регіональні та територіальні автошляхи. Також на дорогах поновлюють пішохідні переходи та стоп-лінії перед залізничними переїздами.

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Теги: розмітка, дороги, Волинь
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