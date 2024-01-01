Українським дітям хочуть заборонити виїзд за кордон

Українським дітям хочуть заборонити виїзд за кордон
Лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський виступив з шокуючою пропозицією — заборонити дітям виїзд за кордон. За його словами, це допоможе розвинути у них ненависть до ворога і зменшить ймовірність того, що вони не повернуться в Україну після закінчення війни.

Про це пише Ділова Одеса.

«Діти, які виїжджають за кордон, не відчувають тієї ж ненависті до ворога, яку відчувають ті, хто залишається в Україні. Вони не бачать руйнації, не чують звуків бойових дій, не переживають тієї ж психологічної напруги. Тому, коли війна закінчиться, вони можуть не захотіти повертатися додому», — заявив Корчинський.

Ця пропозиція викликала шквал критики з боку українського суспільства. Багато хто вважає її нездоровою і нелюдською, адже вона позбавляє дітей права на безпеку та можливість отримати доступ до освіти та медичної допомоги в більш безпечних умовах.

«Це просто абсурд! Діти — це найбільш вразлива категорія населення. Їх потрібно захищати, а не карати», — зазначила психологиня Ольга Петрова.

Експерти з питань безпеки також критикують ідею Корчинського, вважаючи її непрактичною.

«Заборона виїзду дітей за кордон не вирішить проблему їхнього повернення. Це тільки посилить психологічний тиск на них та їхні родини, а також створить додаткові проблеми для української економіки», — зазначив експерт з безпеки Василь Коваль.

Пропозиція Корчинського стала предметом гарячих дискусій в українському суспільстві. Незважаючи на те, що її підтримують лише деякі представники радикальних сил, вона викликала серйозні занепокоєння щодо безпеки та майбутнього українських дітей.

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Теги: діти, війна, виїзд за межі України
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