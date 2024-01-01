Українським дітям хочуть заборонити виїзд за кордон

Дмитро Корчинський виступив з шокуючою пропозицією — заборонити дітям виїзд за кордон. За його словами, це допоможе розвинути у них ненависть до ворога і зменшить ймовірність того, що вони не повернуться в Україну після закінчення війни.



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«Діти, які виїжджають за кордон, не відчувають тієї ж ненависті до ворога, яку відчувають ті, хто залишається в Україні. Вони не бачать руйнації, не чують звуків бойових дій, не переживають тієї ж психологічної напруги. Тому, коли війна закінчиться, вони можуть не захотіти повертатися додому», — заявив Корчинський.



Ця пропозиція викликала шквал критики з боку українського суспільства. Багато хто вважає її нездоровою і нелюдською, адже вона позбавляє дітей права на безпеку та можливість отримати доступ до освіти та медичної допомоги в більш безпечних умовах.



«Це просто абсурд! Діти — це найбільш вразлива категорія населення. Їх потрібно захищати, а не карати», — зазначила психологиня Ольга Петрова.



Експерти з питань безпеки також критикують ідею Корчинського, вважаючи її непрактичною.



«Заборона виїзду дітей за кордон не вирішить проблему їхнього повернення. Це тільки посилить психологічний тиск на них та їхні родини, а також створить додаткові проблеми для української економіки», — зазначив експерт з безпеки Василь Коваль.



Пропозиція Корчинського стала предметом гарячих дискусій в українському суспільстві. Незважаючи на те, що її підтримують лише деякі представники радикальних сил, вона викликала серйозні занепокоєння щодо безпеки та майбутнього українських дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лідер партії «Братство»виступив з шокуючою пропозицією — заборонити дітям виїзд за кордон. За його словами, це допоможе розвинути у них ненависть до ворога і зменшить ймовірність того, що вони не повернуться в Україну після закінчення війни.Про це пише Ділова Одеса.«Діти, які виїжджають за кордон, не відчувають тієї ж ненависті до ворога, яку відчувають ті, хто залишається в Україні. Вони не бачать руйнації, не чують звуків бойових дій, не переживають тієї ж психологічної напруги. Тому, коли війна закінчиться, вони можуть не захотіти повертатися додому», — заявив Корчинський.Ця пропозиція викликала шквал критики з боку українського суспільства. Багато хто вважає її нездоровою і нелюдською, адже вона позбавляє дітей права на безпеку та можливість отримати доступ до освіти та медичної допомоги в більш безпечних умовах.«Це просто абсурд! Діти — це найбільш вразлива категорія населення. Їх потрібно захищати, а не карати», — зазначила психологиняЕксперти з питань безпеки також критикують ідею Корчинського, вважаючи її непрактичною.«Заборона виїзду дітей за кордон не вирішить проблему їхнього повернення. Це тільки посилить психологічний тиск на них та їхні родини, а також створить додаткові проблеми для української економіки», — зазначив експерт з безпекиПропозиція Корчинського стала предметом гарячих дискусій в українському суспільстві. Незважаючи на те, що її підтримують лише деякі представники радикальних сил, вона викликала серйозні занепокоєння щодо безпеки та майбутнього українських дітей.

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