Сезон добігає кінця: у Луцьку на ринку продають помідори за смішними цінами





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Якщо ви плануєте придбати від 5 кілограмів помідорів, ціна за кілограм становитиме лише 15-17 гривень. Це чудова пропозиція для тих, хто робить запаси на зиму чи полюбляє готувати різноманітні страви з цим універсальним овочем. Однак, якщо вам потрібно менше 5 кілограмів, вартість зростає до 20 гривень за кілограм.



Особливою популярністю серед покупців користуються домашні помідори, які пропонуються за ціною від 25 до 40 гривень за кілограм. Ці томати вирощені без хімічних добрив і відрізняються насиченим смаком і ароматом.



Початок вересня — ідеальний час для придбання помідорів оптом на ринку, особливо для тих, хто планує зайнятися консервацією. Саме зараз можна вигідно придбати помідори у великих обсягах для різноманітних зимових заготовок.



Продавці пропонують широкий асортимент сортів помідорів, які чудово підходять для консервації: від великих м'ясистих плодів для соків і соусів до маленьких щільних помідорів, які ідеальні для маринування та засолювання. Томатний сік, кетчуп, аджика або класичні мариновані помідори — все це можна приготувати з сезонних помідорів, які наразі доступні за приємними цінами.



Вересень — чудовий час, щоб підготуватися до холодної пори року, коли на столі особливо цінуються домашні консервації. Використайте цю нагоду, щоб запастися смачними, соковитими помідорами і зробити з них улюблені зимові страви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині завершується сезон помідорів, але на Завокзальному ринку у Луцьку досі можна купити цей свіжий овоч за приємними цінами. Місцеві продавці продовжують радувати покупців щедрим вибором томатів, які залишаються доступними навіть наприкінці сезону.Про це пише ВСН Якщо ви плануєте придбати від 5 кілограмів помідорів, ціна за кілограм становитиме лише 15-17 гривень. Це чудова пропозиція для тих, хто робить запаси на зиму чи полюбляє готувати різноманітні страви з цим універсальним овочем. Однак, якщо вам потрібно менше 5 кілограмів, вартість зростає до 20 гривень за кілограм.Особливою популярністю серед покупців користуються домашні помідори, які пропонуються за ціною від 25 до 40 гривень за кілограм. Ці томати вирощені без хімічних добрив і відрізняються насиченим смаком і ароматом.Початок вересня — ідеальний час для придбання помідорів оптом на ринку, особливо для тих, хто планує зайнятися консервацією. Саме зараз можна вигідно придбати помідори у великих обсягах для різноманітних зимових заготовок.Продавці пропонують широкий асортимент сортів помідорів, які чудово підходять для консервації: від великих м'ясистих плодів для соків і соусів до маленьких щільних помідорів, які ідеальні для маринування та засолювання. Томатний сік, кетчуп, аджика або класичні мариновані помідори — все це можна приготувати з сезонних помідорів, які наразі доступні за приємними цінами.Вересень — чудовий час, щоб підготуватися до холодної пори року, коли на столі особливо цінуються домашні консервації. Використайте цю нагоду, щоб запастися смачними, соковитими помідорами і зробити з них улюблені зимові страви.

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