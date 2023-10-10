Кому належить луцька автостанція та які мільйони там крутяться
Сьогодні, 22:48
На автостанції №1, що на вулиці Конякіна, 39, хазяйнує приватне акціонерне товариство «Волинське обласне підприємство автобусних станцій». Воно ж і відповідає за умови на автовокзалі, укладає договори з перевізниками та надає інші послуги. Результат плідної роботи – доходи, які вимірюються навіть не у сотнях тисяч, а у десятках мільйонів гривень.
Журналісти сайту «Конкурент» вирішили розповісти, хто є власниками автостанції №1 та скільки ж вони заробляють на цій справі.
Зауважимо, що ПрАТ «ВОПАС» зареєстровано ще у далекому 1992 році й цьогоріч відсвяткувало аж 32 роки. Проте володіє воно не лише автостанціями у Луцьку, а й по Волині. Загалом у його власності перебуває 18 автостанцій та два кафе – «Транзит» у Горохові та «Експрес» у Ковелі.
Усі автостанції надають своїм пасажирам такі послуги:
продаж квитків;
користування приміщеннями під час очікування поїздки, облаштованими місцями для сидіння, громадськими вбиральнями;
інформування про розклад руху автобусів, вартість поїздки та перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів;
надання послуг пов'язаних із відправленням та прибуттям автобусів згідно з розкладом руху, в т.ч. організація прибуття та відправлення автобусів з облаштованих платформ;
інформування водіїв про умови дорожнього руху;
надання кімнат відпочинку водіям;
переоформлення квитків на проїзд в автобусах;
зберігання багажу та ручної поклажі в камері схову;
замовлення квитків за телефоном.
Проте безпосередньо послуг з перевезення «ВОПАС» не надає. Їхній основний вид діяльності – допоміжне обслуговування наземного транспорту. Возять же людей перевізники, з якими автостанція укладає договори.
Кому належить ПрАТ «ВОПАС»?
Довідково:
Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) – акціонерне товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості.
Розмір внеску до статутного фонду – 349 440 грн.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, найбільша кількість акцій компанії належить трьом людям:
Івану Потапчуку – 43,27% або 604 890 акцій;
Інесі Корнейчук – 31,27% або 437 085 акцій;
Ігорю Модлі – 9,5% або 132 825 акцій.
Решта цінних паперів поділена між дрібнішими акціонерами. Зауважимо, що номінальна вартість однієї акції становить 0,25 грн.
Найбільшою часткою фірми володіє Іван Потапчук. Родом чоловік з Ковеля і на початку 2024 року відсвяткував ювілей – 80 років. Зареєстрованого ФОПа у чоловіка немає, інші компанії він не очолює. Займається лише автобусним підприємством й робить це, як чоловік сам і зазначав в одному з інтерв'ю, аж з 1982 року.
Друга за розміром частка у компанії належить Інесі Корнейчук. Жінка довгий час очолювала «ВОПАС». За цей час вона навіть стала фігурантом кримінального провадження й справа дійшло до суду. Її звинуватили у підробці документів. У судовому реєстрі йдеться: пані Інеса подала документи на зміну керівника «ВОПАС», які містили завідомо неправдиві відомості. Провину вона визнала та розкаялася й усіляко допомагала слідству. Тому провадження закрили.
Третім найбільшим акціонером товариства є Ігор Модла. Він очолює безпосередньо луцьку автостанцію. Він є членом правління ВОПАС й за сумісництвом обіймає посаду голови правління. Відповідає ж чоловік за роботу електронної мережі (комп'ютери, касові апарати), розвиток, реконструкція й утримання АС.
Скільки грошей приносить автостанція?
Згідно з даними річного фінансового звіту ПрАТ «ВОПАС» за 2023 рік, за минулий рік дохід товариства становив понад 51,6 мільйона гривень, з яких:
дохід від перевезень (реєстр) – 38 371 094,37 грн;
дохід від оренди – 6 571 854 грн;
дохід від торгівлі – 3 381 298 грн;
інші доходи – 3 266 882 грн.
Проте витрати підприємства теж були немаленькі. Відповідно до того ж звіту, торік витрати становили понад 44,3 мільйона гривень, з яких:
заробітна плата - 24 695 795 грн;
резерв відпусток - 1 261 136 грн;
податки на зарплату (ЄСВ)- 5 191 353 грн;
утримання /ремонт АС - 2 134 143 грн;
комунальні послуги - 3 750 232 грн;
послуги ста. орг та утримання АС - 2 179 952 грн;
інші податки - 2 032 875 грн;
інші витрати - 1 932 989 грн (торгівля, відрядження).
Чистий прибуток з усіх автостанцій, які є у підпорядкуванні «ВОПАС» становив понад 5,6 мільйона гривень.
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Журналісти сайту «Конкурент» вирішили розповісти, хто є власниками автостанції №1 та скільки ж вони заробляють на цій справі.
Зауважимо, що ПрАТ «ВОПАС» зареєстровано ще у далекому 1992 році й цьогоріч відсвяткувало аж 32 роки. Проте володіє воно не лише автостанціями у Луцьку, а й по Волині. Загалом у його власності перебуває 18 автостанцій та два кафе – «Транзит» у Горохові та «Експрес» у Ковелі.
Усі автостанції надають своїм пасажирам такі послуги:
продаж квитків;
користування приміщеннями під час очікування поїздки, облаштованими місцями для сидіння, громадськими вбиральнями;
інформування про розклад руху автобусів, вартість поїздки та перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів;
надання послуг пов'язаних із відправленням та прибуттям автобусів згідно з розкладом руху, в т.ч. організація прибуття та відправлення автобусів з облаштованих платформ;
інформування водіїв про умови дорожнього руху;
надання кімнат відпочинку водіям;
переоформлення квитків на проїзд в автобусах;
зберігання багажу та ручної поклажі в камері схову;
замовлення квитків за телефоном.
Проте безпосередньо послуг з перевезення «ВОПАС» не надає. Їхній основний вид діяльності – допоміжне обслуговування наземного транспорту. Возять же людей перевізники, з якими автостанція укладає договори.
Кому належить ПрАТ «ВОПАС»?
Довідково:
Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) – акціонерне товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості.
Розмір внеску до статутного фонду – 349 440 грн.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, найбільша кількість акцій компанії належить трьом людям:
Івану Потапчуку – 43,27% або 604 890 акцій;
Інесі Корнейчук – 31,27% або 437 085 акцій;
Ігорю Модлі – 9,5% або 132 825 акцій.
Решта цінних паперів поділена між дрібнішими акціонерами. Зауважимо, що номінальна вартість однієї акції становить 0,25 грн.
Найбільшою часткою фірми володіє Іван Потапчук. Родом чоловік з Ковеля і на початку 2024 року відсвяткував ювілей – 80 років. Зареєстрованого ФОПа у чоловіка немає, інші компанії він не очолює. Займається лише автобусним підприємством й робить це, як чоловік сам і зазначав в одному з інтерв'ю, аж з 1982 року.
Друга за розміром частка у компанії належить Інесі Корнейчук. Жінка довгий час очолювала «ВОПАС». За цей час вона навіть стала фігурантом кримінального провадження й справа дійшло до суду. Її звинуватили у підробці документів. У судовому реєстрі йдеться: пані Інеса подала документи на зміну керівника «ВОПАС», які містили завідомо неправдиві відомості. Провину вона визнала та розкаялася й усіляко допомагала слідству. Тому провадження закрили.
Третім найбільшим акціонером товариства є Ігор Модла. Він очолює безпосередньо луцьку автостанцію. Він є членом правління ВОПАС й за сумісництвом обіймає посаду голови правління. Відповідає ж чоловік за роботу електронної мережі (комп'ютери, касові апарати), розвиток, реконструкція й утримання АС.
Скільки грошей приносить автостанція?
Згідно з даними річного фінансового звіту ПрАТ «ВОПАС» за 2023 рік, за минулий рік дохід товариства становив понад 51,6 мільйона гривень, з яких:
дохід від перевезень (реєстр) – 38 371 094,37 грн;
дохід від оренди – 6 571 854 грн;
дохід від торгівлі – 3 381 298 грн;
інші доходи – 3 266 882 грн.
Проте витрати підприємства теж були немаленькі. Відповідно до того ж звіту, торік витрати становили понад 44,3 мільйона гривень, з яких:
заробітна плата - 24 695 795 грн;
резерв відпусток - 1 261 136 грн;
податки на зарплату (ЄСВ)- 5 191 353 грн;
утримання /ремонт АС - 2 134 143 грн;
комунальні послуги - 3 750 232 грн;
послуги ста. орг та утримання АС - 2 179 952 грн;
інші податки - 2 032 875 грн;
інші витрати - 1 932 989 грн (торгівля, відрядження).
Чистий прибуток з усіх автостанцій, які є у підпорядкуванні «ВОПАС» становив понад 5,6 мільйона гривень.
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