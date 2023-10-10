Кому належить луцька автостанція та які мільйони там крутяться





Журналісти сайту



Зауважимо, що ПрАТ «ВОПАС» зареєстровано ще у далекому 1992 році й цьогоріч відсвяткувало аж 32 роки. Проте володіє воно не лише автостанціями у Луцьку, а й по Волині. Загалом у його власності перебуває 18 автостанцій та два кафе – «Транзит» у Горохові та «Експрес» у Ковелі.



Усі автостанції надають своїм пасажирам такі послуги:



продаж квитків;

користування приміщеннями під час очікування поїздки, облаштованими місцями для сидіння, громадськими вбиральнями;

інформування про розклад руху автобусів, вартість поїздки та перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів;

надання послуг пов'язаних із відправленням та прибуттям автобусів згідно з розкладом руху, в т.ч. організація прибуття та відправлення автобусів з облаштованих платформ;

інформування водіїв про умови дорожнього руху;

надання кімнат відпочинку водіям;

переоформлення квитків на проїзд в автобусах;

зберігання багажу та ручної поклажі в камері схову;

замовлення квитків за телефоном.



Проте безпосередньо послуг з перевезення «ВОПАС» не надає. Їхній основний вид діяльності – допоміжне обслуговування наземного транспорту. Возять же людей перевізники, з якими автостанція укладає договори.



Кому належить ПрАТ «ВОПАС»?

Довідково:

Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) – акціонерне товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості.

Розмір внеску до статутного фонду – 349 440 грн.



Згідно з даними аналітичної системи YouControl, найбільша кількість акцій компанії належить трьом людям:



Івану Потапчуку – 43,27% або 604 890 акцій;

Інесі Корнейчук – 31,27% або 437 085 акцій;

Ігорю Модлі – 9,5% або 132 825 акцій.



Решта цінних паперів поділена між дрібнішими акціонерами. Зауважимо, що номінальна вартість однієї акції становить 0,25 грн.



Найбільшою часткою фірми володіє Іван Потапчук. Родом чоловік з Ковеля і на початку 2024 року відсвяткував ювілей – 80 років. Зареєстрованого ФОПа у чоловіка немає, інші компанії він не очолює. Займається лише автобусним підприємством й робить це, як чоловік сам і зазначав в одному з інтерв'ю, аж з 1982 року.



Друга за розміром частка у компанії належить Інесі Корнейчук. Жінка довгий час очолювала «ВОПАС». За цей час вона навіть стала фігурантом кримінального провадження й справа дійшло до суду. Її звинуватили у підробці документів. У судовому реєстрі йдеться: пані Інеса подала документи на зміну керівника «ВОПАС», які містили завідомо неправдиві відомості. Провину вона визнала та розкаялася й усіляко допомагала слідству. Тому провадження закрили.



Третім найбільшим акціонером товариства є Ігор Модла. Він очолює безпосередньо луцьку автостанцію. Він є членом правління ВОПАС й за сумісництвом обіймає посаду голови правління. Відповідає ж чоловік за роботу електронної мережі (комп'ютери, касові апарати), розвиток, реконструкція й утримання АС.



Скільки грошей приносить автостанція?

Згідно з даними річного фінансового звіту ПрАТ «ВОПАС» за 2023 рік, за минулий рік дохід товариства становив понад 51,6 мільйона гривень, з яких:



дохід від перевезень (реєстр) – 38 371 094,37 грн;

дохід від оренди – 6 571 854 грн;

дохід від торгівлі – 3 381 298 грн;

інші доходи – 3 266 882 грн.



Проте витрати підприємства теж були немаленькі. Відповідно до того ж звіту, торік витрати становили понад 44,3 мільйона гривень, з яких:



заробітна плата - 24 695 795 грн;

резерв відпусток - 1 261 136 грн;

податки на зарплату (ЄСВ)- 5 191 353 грн;

утримання /ремонт АС - 2 134 143 грн;

комунальні послуги - 3 750 232 грн;

послуги ста. орг та утримання АС - 2 179 952 грн;

інші податки - 2 032 875 грн;

інші витрати - 1 932 989 грн (торгівля, відрядження).



Чистий прибуток з усіх автостанцій, які є у підпорядкуванні «ВОПАС» становив понад 5,6 мільйона гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На автостанції №1, що на вулиці Конякіна, 39, хазяйнує приватне акціонерне товариство «Волинське обласне підприємство автобусних станцій». Воно ж і відповідає за умови на автовокзалі, укладає договори з перевізниками та надає інші послуги. Результат плідної роботи – доходи, які вимірюються навіть не у сотнях тисяч, а у десятках мільйонів гривень.Журналісти сайту «Конкурент» вирішили розповісти, хто є власниками автостанції №1 та скільки ж вони заробляють на цій справі.Зауважимо, що ПрАТ «ВОПАС» зареєстровано ще у далекому 1992 році й цьогоріч відсвяткувало аж 32 роки. Проте володіє воно не лише автостанціями у Луцьку, а й по Волині. Загалом у його власності перебуває 18 автостанцій та два кафе – «Транзит» у Горохові та «Експрес» у Ковелі.Усі автостанції надають своїм пасажирам такі послуги:продаж квитків;користування приміщеннями під час очікування поїздки, облаштованими місцями для сидіння, громадськими вбиральнями;інформування про розклад руху автобусів, вартість поїздки та перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів;надання послуг пов'язаних із відправленням та прибуттям автобусів згідно з розкладом руху, в т.ч. організація прибуття та відправлення автобусів з облаштованих платформ;інформування водіїв про умови дорожнього руху;надання кімнат відпочинку водіям;переоформлення квитків на проїзд в автобусах;зберігання багажу та ручної поклажі в камері схову;замовлення квитків за телефоном.Проте безпосередньо послуг з перевезення «ВОПАС» не надає. Їхній основний вид діяльності – допоміжне обслуговування наземного транспорту. Возять же людей перевізники, з якими автостанція укладає договори.Кому належить ПрАТ «ВОПАС»?Довідково:Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) – акціонерне товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості.Розмір внеску до статутного фонду – 349 440 грн.Згідно з даними аналітичної системи YouControl, найбільша кількість акцій компанії належить трьом людям:– 43,27% або 604 890 акцій;– 31,27% або 437 085 акцій;– 9,5% або 132 825 акцій.Решта цінних паперів поділена між дрібнішими акціонерами. Зауважимо, що номінальна вартість однієї акції становить 0,25 грн.Найбільшою часткою фірми володіє Іван Потапчук. Родом чоловік з Ковеля і на початку 2024 року відсвяткував ювілей – 80 років. Зареєстрованого ФОПа у чоловіка немає, інші компанії він не очолює. Займається лише автобусним підприємством й робить це, як чоловік сам і зазначав в одному з інтерв'ю, аж з 1982 року.Друга за розміром частка у компанії належить Інесі Корнейчук. Жінка довгий час очолювала «ВОПАС». За цей час вона навіть стала фігурантом кримінального провадження й справа дійшло до суду. Її звинуватили у підробці документів. У судовому реєстрі йдеться: пані Інеса подала документи на зміну керівника «ВОПАС», які містили завідомо неправдиві відомості. Провину вона визнала та розкаялася й усіляко допомагала слідству. Тому провадження закрили.Третім найбільшим акціонером товариства є Ігор Модла. Він очолює безпосередньо луцьку автостанцію. Він є членом правління ВОПАС й за сумісництвом обіймає посаду голови правління. Відповідає ж чоловік за роботу електронної мережі (комп'ютери, касові апарати), розвиток, реконструкція й утримання АС.Скільки грошей приносить автостанція?Згідно з даними річного фінансового звіту ПрАТ «ВОПАС» за 2023 рік, за минулий рік дохід товариства становив понад 51,6 мільйона гривень, з яких:дохід від перевезень (реєстр) – 38 371 094,37 грн;дохід від оренди – 6 571 854 грн;дохід від торгівлі – 3 381 298 грн;інші доходи – 3 266 882 грн.Проте витрати підприємства теж були немаленькі. Відповідно до того ж звіту, торік витрати становили понад 44,3 мільйона гривень, з яких:заробітна плата - 24 695 795 грн;резерв відпусток - 1 261 136 грн;податки на зарплату (ЄСВ)- 5 191 353 грн;утримання /ремонт АС - 2 134 143 грн;комунальні послуги - 3 750 232 грн;послуги ста. орг та утримання АС - 2 179 952 грн;інші податки - 2 032 875 грн;інші витрати - 1 932 989 грн (торгівля, відрядження).Чистий прибуток з усіх автостанцій, які є у підпорядкуванні «ВОПАС» становив понад 5,6 мільйона гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію