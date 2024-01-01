Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 10-11 вересня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10-11 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.У понеділок, 9 вересня, сонячна активність була з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим магнітним хвилюванням, які вже у вівторок та середу, 10 та 11 вересня, переростуть у сильну магнітну бурю з К-індексом 6 (червоний рівень).Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.