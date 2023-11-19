У Луцьку відкрили виставку «Холмщина у пам'яті поколінь»





Як розповіла Віра Гресь, котра завітала на виставку, її батьки були депортовані з села Крилів Грубешівського повіту Холмщини, де проживали.



Речі, які вдалося вивезти на Волинь під час переселення, зі слів жінки, довгий час зберігалися у скринях на горищі у селі Копачівка Луцького району.



Нині 20 родинних предметів побуту, посуд, одяг, фотографії та документи, яким орієнтовно сто років, стали експонатами виставки "Холмщина у пам’яті поколінь", що відкрилася у Волинському краєзнавчому музеї, додала голова Рожищенського відділення товариства "Холмщина".



"Ми маємо древню історію. То щоб нам це все зберегти, передати у спадок і все це підтримувати, то треба зараз всю цю роботу провести. Бо якщо ми зараз упустимо, то наступні вже покоління, вони вже виросли тут, і їх вже фактично так тісно ніщо не пов'язує", — зазначила волинянка.



Основний експонат виставки — репродукція ікони Холмської Божої матері 12 століття. За словами волинянки Наталії Горлицької, образ з польського міста Холм на Волинь перевіз і таємно зберігав вдома її дідусь Гавриїл Коробчук, а вже після реставрації у 2000-му році ікону передала до музею її мама Надія Горлицька.



"Коли вирішили таємно перевести образ і у вагоні таємно дідусь поряд з іншим церковним начинням. І між тим сховав оцю ікону Холмської Богородиці. Вона звичайно була така вже, століттями нашаровані темні фарби на ній, вона побачила багато. Все було зроблено для того, щоб цей образ зберігся саме для нас, для українців, для лучан, волинян", — сказала жінка.



Виставка у Волинському краєзнавчому музеї приурочена до 80-ї річниці депортації українців з Холмщини. Готували її впродовж кількох місяців у співпраці з обласним товариством "Холмщина", сказав завідувач відділу історії Волині Богдан Зек.



Тут представлені декілька сотень експонатів понад десяти окремих родин, які зазнали примусового переселення.



"Волинський краєзнавчий музей має унікальну колекцію артефактів, присвячену історії Холмщини. Але ми хотіли показати цю тему через родинні реліквії, які свято оберігають родини холмщаків. Ми розкриваємо традиції українців на цій території, власне розповідаємо про освітні заклади, про їхні товариства, про їхні культуру і власне про саме переселення — наскільки воно було трагічним", — сказав музейник.



Зі слів голови громадської організації Ніни Бачинської, обласне товариство "Холмщина" зараз налічує понад 2 000 членів. Основна вимога холмщаків нині — це визнання на офіційному рівні депортованих громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово виселені з території Польщі.



"Історія наша дуже складна, але варто її вчити, передавати іншим. І якщо визнають нас депортованими, що й інститут національної пам'яті, і історики, і книжки наші, освіта візьметься за це, щоб це показати дітям, що така історія була і наша справа тоді не загине. І будуть знати що ми такі були", — сказала волинянка.



Виставка "Холмщина в пам’яті поколінь" діятиме у Волинському краєзнавчому музеї до грудня, додав історик Богдан Зек.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському краєзнавчому музеї 9 вересня презентували виставку "Холмщина у пам'яті поколінь" до 80-річчя від часу депортації. На експозиції представили декілька сотень особистих речей, архівних документів та фотографії десяти родин.Як розповіла Суспільному голова Рожищенського відділення товариства "Холмщина", 67-річна, котра завітала на виставку, її батьки були депортовані з села Крилів Грубешівського повіту Холмщини, де проживали.Речі, які вдалося вивезти на Волинь під час переселення, зі слів жінки, довгий час зберігалися у скринях на горищі у селі Копачівка Луцького району.Нині 20 родинних предметів побуту, посуд, одяг, фотографії та документи, яким орієнтовно сто років, стали експонатами виставки "Холмщина у пам’яті поколінь", що відкрилася у Волинському краєзнавчому музеї, додала голова Рожищенського відділення товариства "Холмщина"."Ми маємо древню історію. То щоб нам це все зберегти, передати у спадок і все це підтримувати, то треба зараз всю цю роботу провести. Бо якщо ми зараз упустимо, то наступні вже покоління, вони вже виросли тут, і їх вже фактично так тісно ніщо не пов'язує", — зазначила волинянка.Основний експонат виставки — репродукція ікони Холмської Божої матері 12 століття. За словами волинянки, образ з польського міста Холм на Волинь перевіз і таємно зберігав вдома її дідусь Гавриїл Коробчук, а вже після реставрації у 2000-му році ікону передала до музею її мама Надія Горлицька."Коли вирішили таємно перевести образ і у вагоні таємно дідусь поряд з іншим церковним начинням. І між тим сховав оцю ікону Холмської Богородиці. Вона звичайно була така вже, століттями нашаровані темні фарби на ній, вона побачила багато. Все було зроблено для того, щоб цей образ зберігся саме для нас, для українців, для лучан, волинян", — сказала жінка.Виставка у Волинському краєзнавчому музеї приурочена до 80-ї річниці депортації українців з Холмщини. Готували її впродовж кількох місяців у співпраці з обласним товариством "Холмщина", сказав завідувач відділу історії ВолиніТут представлені декілька сотень експонатів понад десяти окремих родин, які зазнали примусового переселення."Волинський краєзнавчий музей має унікальну колекцію артефактів, присвячену історії Холмщини. Але ми хотіли показати цю тему через родинні реліквії, які свято оберігають родини холмщаків. Ми розкриваємо традиції українців на цій території, власне розповідаємо про освітні заклади, про їхні товариства, про їхні культуру і власне про саме переселення — наскільки воно було трагічним", — сказав музейник.Зі слів голови громадської організації, обласне товариство "Холмщина" зараз налічує понад 2 000 членів. Основна вимога холмщаків нині — це визнання на офіційному рівні депортованих громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово виселені з території Польщі."Історія наша дуже складна, але варто її вчити, передавати іншим. І якщо визнають нас депортованими, що й інститут національної пам'яті, і історики, і книжки наші, освіта візьметься за це, щоб це показати дітям, що така історія була і наша справа тоді не загине. І будуть знати що ми такі були", — сказала волинянка.Виставка "Холмщина в пам’яті поколінь" діятиме у Волинському краєзнавчому музеї до грудня, додав історик Богдан Зек.

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