На Волині синоптики прогнозують короткочасні дощі
Сьогодні, 08:20
На території Волинської області з 10 вересня до 15 очікуються невеликі дощі, можливий вранці туман і подекуди грози.
Це пов'язано з проходженням в області холодного атмосферного фронту, розповів у коментарі Суспільному синоптик обласного центру з гідрометеорології Василь Климюк.
"З 11 вересня погоду в регіоні зумовлюватимуть фронтальні розділи, що надійдуть з північного заходу. Починається потихеньку типова осіння погода", — зазначив Василь Климюк.
Температура повітря знизиться, зокрема вночі становитиме 10-15 °C, вдень — 18-23 °C. Найпрохолодніше цього тижня, зі слів синоптика, буде 11-12 вересня — до 20 градусів тепла.
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Це пов'язано з проходженням в області холодного атмосферного фронту, розповів у коментарі Суспільному синоптик обласного центру з гідрометеорології Василь Климюк.
"З 11 вересня погоду в регіоні зумовлюватимуть фронтальні розділи, що надійдуть з північного заходу. Починається потихеньку типова осіння погода", — зазначив Василь Климюк.
Температура повітря знизиться, зокрема вночі становитиме 10-15 °C, вдень — 18-23 °C. Найпрохолодніше цього тижня, зі слів синоптика, буде 11-12 вересня — до 20 градусів тепла.
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