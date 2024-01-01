На Волині синоптики прогнозують короткочасні дощі





Це пов'язано з проходженням в області холодного атмосферного фронту, розповів у коментарі Василь Климюк.



"З 11 вересня погоду в регіоні зумовлюватимуть фронтальні розділи, що надійдуть з північного заходу. Починається потихеньку типова осіння погода", — зазначив Василь Климюк.



Температура повітря знизиться, зокрема вночі становитиме 10-15 °C, вдень — 18-23 °C. Найпрохолодніше цього тижня, зі слів синоптика, буде 11-12 вересня — до 20 градусів тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Волинської області з 10 вересня до 15 очікуються невеликі дощі, можливий вранці туман і подекуди грози.Це пов'язано з проходженням в області холодного атмосферного фронту, розповів у коментарі Суспільному синоптик обласного центру з гідрометеорології"З 11 вересня погоду в регіоні зумовлюватимуть фронтальні розділи, що надійдуть з північного заходу. Починається потихеньку типова осіння погода", — зазначив Василь Климюк.Температура повітря знизиться, зокрема вночі становитиме 10-15 °C, вдень — 18-23 °C. Найпрохолодніше цього тижня, зі слів синоптика, буде 11-12 вересня — до 20 градусів тепла.

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