На Волині водій автівки зіткнувся з 16-річним мотоциклістом

На Волині водій автівки зіткнувся з 16-річним мотоциклістом
На території Волинської області за минулу добу сталося три автопригоди, в яких травмувалися люди. ДТП трапилися у Луцькому та Камінь-Каширському районах.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, у селі Залізниця Камінь-Каширського району 32-річний водій Volkswagen не надав переваги у русі мотоциклу Spark. Внаслідок чого – 16-річний керманич двоколісного, місцевий мешканець, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні.

В селі Городище, близько 14 години, відбулося зіткнення трьох транспортних засобів - Skoda, Peugeot та Opel. У ДТП травмувався 77-річний пасажир одного з транспортних засобів - житель Луцького району.

А в Луцьку, близько 18 години, зіткнулися BMW та Skoda. За кермом транспортних засобів перебували 23-річний лучанин та 28-річний житель Луцького району. Водії автомобілів не травмувалися, внаслідок аварії постраждав 30-річний пасажир автомобіля Skoda, його ушпиталили.
На Волині водій автівки зіткнувся з 16-річним мотоциклістом

На місцях ДТП працювали слідчі поліції. За усіма фактами внесено відомості до ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження. Під час досудового розслідування буде встановлено усі обставини та причини автопригод.
На Волині водій автівки зіткнувся з 16-річним мотоциклістом
На Волині водій автівки зіткнувся з 16-річним мотоциклістом

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Теги: Волинь, ДТП, поліція
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