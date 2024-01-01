На Харківщині затримали експосадовця мерії, який співпрацював з окупантами
Сьогодні, 11:59
Правоохоронці викрили експосадовця Купʼянської міськради, який під час окупації міста створював враження «відбудови» зруйнованих російськими ударами будівель.
Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області громадянину повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Підозрюваний — колишній посадовець управління житлово-комунального господарства та благоустрою Куп’янської міської ради.
За даними слідства, під час захоплення міста Купʼянська чоловік добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
Розповівши «новій владі» про свій професійний досвід, у червні 2022 року підозрюваний обійняв псевдопосаду в окупаційній адміністрації. Він займався начебто реконструкцією зруйнованих російськими ударами будівель. Фактично це було тільки на папері, щоб створити у місцевих мешканців враження, що росія «дбає про людей».
У подальшому це використувалось для підготовки російських пропагандистських сюжетів про «відновлення» росією житлових будинків, які, згідно з кремлівськими наративами, зруйнувала українська армія.
Після звільнення ЗСУ Купʼянська чоловік втік до Харкова. Він оформив статус внутрішньо переміщеної особи та орендував квартиру в обласному центрі, де і був викритий правоохоронцями.
Досудове розслідування – ГУНП в Харківській області, оперативний супровід – СБУ.
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Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області громадянину повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Підозрюваний — колишній посадовець управління житлово-комунального господарства та благоустрою Куп’янської міської ради.
За даними слідства, під час захоплення міста Купʼянська чоловік добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
Розповівши «новій владі» про свій професійний досвід, у червні 2022 року підозрюваний обійняв псевдопосаду в окупаційній адміністрації. Він займався начебто реконструкцією зруйнованих російськими ударами будівель. Фактично це було тільки на папері, щоб створити у місцевих мешканців враження, що росія «дбає про людей».
У подальшому це використувалось для підготовки російських пропагандистських сюжетів про «відновлення» росією житлових будинків, які, згідно з кремлівськими наративами, зруйнувала українська армія.
Після звільнення ЗСУ Купʼянська чоловік втік до Харкова. Він оформив статус внутрішньо переміщеної особи та орендував квартиру в обласному центрі, де і був викритий правоохоронцями.
Досудове розслідування – ГУНП в Харківській області, оперативний супровід – СБУ.
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