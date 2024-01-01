«Продався» окупантам: у Луцьку до 15 років ув’язнення засудили державного зрадника

«Продався» окупантам: у Луцьку до 15 років ув’язнення засудили державного зрадника
За матеріалами СБУ у Луцьку до 15 років ув’язнення засудили державного зрадника.

Про це повідомили в Управління СБ України у Волинській області.

Триває системна робота Служби безпеки з викриття та документування злочинів державних зрадників, щоб жоден з них не уникнув справедливого покарання.

Слідчі СБУ Волині зібрали беззаперечну доказову базу щодо мешканця Мелітополя, який задля власної наживи добровільно “продався” окупантам.

За даними слідства, до повномасштабного вторгнення зрадник був посадовцем в управлінні комунальної власності Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Однак, після окупації російськими військами його рідного міста він без вагань перейшов на бік ворога та погодився зайняти посаду керівника одного з управлінь в незаконно створеній загарбниками адміністрації.

Також зловмисник балотувався від партії “єдина росія” та разом з окупантами виступав на телеканалах, прославляючи «російський мир», партію та путіна.

Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав зрадника винуватим за ч. 2. ст. 111 Кримінального кодексу України та заочно засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

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Теги: Волинь, СБУ, зрадник
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