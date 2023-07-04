20-річний киянин на замовлення росії готував замах на українського офіцера

20-річний киянин на замовлення росії готував замах на українського офіцера
СБУ та Нацполіція затримали агента рф, який після підпалів авто у Києві отримав завдання готувати замах на українського офіцера.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки та Національна поліція затримали агента спецслужб рф, який готував замах на військовослужбовця одного з підрозділів Сил оборони у Києві.

Щоб впевнитися у спроможності агента виконати завдання, ворог спочатку дав йому два «тестових випробування» - підпалити авто українських захисників.

Після цього фігурант отримав нове доручення: встановити відеоспостереження за українським офіцером. У подальшому ворог планував здійснити на нього замах.

СБУ та Нацполіція завчасно викрили ворожі плани і затримали зловмисника у власному помешканні, коли він готувався до проведення дорозвідки поблизу «цілі» і ще не встиг встановити камеру.
Фігурантом виявився 20-річний киянин.

Під час обшуків у нього вилучено легкозаймисту суміш, яку він використовував для підпалу авто та мобільний телефон з доказами злочинів.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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Теги: киянин, СБУ, росія, зрадник
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