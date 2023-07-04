20-річний киянин на замовлення росії готував замах на українського офіцера





Про це



Служба безпеки та Національна поліція затримали агента спецслужб рф, який готував замах на військовослужбовця одного з підрозділів Сил оборони у Києві.



Щоб впевнитися у спроможності агента виконати завдання, ворог спочатку дав йому два «тестових випробування» - підпалити авто українських захисників.



Після цього фігурант отримав нове доручення: встановити відеоспостереження за українським офіцером. У подальшому ворог планував здійснити на нього замах.



СБУ та Нацполіція завчасно викрили ворожі плани і затримали зловмисника у власному помешканні, коли він готувався до проведення дорозвідки поблизу «цілі» і ще не встиг встановити камеру.

Фігурантом виявився 20-річний киянин.



Під час обшуків у нього вилучено легкозаймисту суміш, яку він використовував для підпалу авто та мобільний телефон з доказами злочинів.



На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ та Нацполіція затримали агента рф, який після підпалів авто у Києві отримав завдання готувати замах на українського офіцера.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки та Національна поліція затримали агента спецслужб рф, який готував замах на військовослужбовця одного з підрозділів Сил оборони у Києві.Щоб впевнитися у спроможності агента виконати завдання, ворог спочатку дав йому два «тестових випробування» - підпалити авто українських захисників.Після цього фігурант отримав нове доручення: встановити відеоспостереження за українським офіцером. У подальшому ворог планував здійснити на нього замах.СБУ та Нацполіція завчасно викрили ворожі плани і затримали зловмисника у власному помешканні, коли він готувався до проведення дорозвідки поблизу «цілі» і ще не встиг встановити камеру.Фігурантом виявився 20-річний киянин.Під час обшуків у нього вилучено легкозаймисту суміш, яку він використовував для підпалу авто та мобільний телефон з доказами злочинів.На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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