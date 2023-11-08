Заступилися за п’яного водія: суд оштрафував трьох волинян через опір поліції





Судове засідання відбулося 8 серпня, йдеться у



Згідно з документом, ввечері 27 травня цього року, поліцейськими сектору реагування патрульної поліції Ковельського районного управління поліції було помічено водія, який керував автомобілем марки «Форд Транзит». Однак останній, попри законну вимогу поліцейських зупинитися, продовжив рух з метою уникнення відповідальності. Транспортний засіб правоохоронцям таки вдалося зупинити. Виявилося, що його керманич має ознаки сп’яніння, тож поліцейські взялися складати на нього адміністративні матеріали за керування в нетверезому стані.



Однак двоє чоловіків, які стояли неподалік, ймовірно, вирішили заступитися за водія і разом з ним почали вчиняти дії, які пізніше будуть кваліфіковані як опір поліції.



«Обвинувачені взяли собі мету завадити поліцейським виконати свої службові обов`язки та почали діяти з прямим умислом. Вони розуміли та усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій. Вони передбачили суспільно небезпечні наслідки і бажали їх настання. Попри це, вчинили опір щодо працівників правоохоронного органу. А саме почали утримувати працівників поліції за формений одяг та шарпати руками останніх. З метою втечі від працівників поліції обвинувачені почали удержувати сорочку поліцейських в області грудної клітки та штовхати працівників поліції у різні частини тіла», – йдеться у вироку.



Такими своїми діями підсудні вчинили кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов`язків) Кримінального кодексу України.



Під час розгляду справи обвинувачені свою вину визнали повністю та щиро розкаялися. Феміда призначила кожному з них покарання у вигляді штрафу в розмірі 25 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Старовижівський районний суд наклав штраф на трьох місцевих мешканців, які чинили опір представникам поліції. Двоє обвинувачених – уродженці села Глухи, ще один – села Залюття.Судове засідання відбулося 8 серпня, йдеться у вироку суду.Згідно з документом, ввечері 27 травня цього року, поліцейськими сектору реагування патрульної поліції Ковельського районного управління поліції було помічено водія, який керував автомобілем марки «Форд Транзит». Однак останній, попри законну вимогу поліцейських зупинитися, продовжив рух з метою уникнення відповідальності. Транспортний засіб правоохоронцям таки вдалося зупинити. Виявилося, що його керманич має ознаки сп’яніння, тож поліцейські взялися складати на нього адміністративні матеріали за керування в нетверезому стані.Однак двоє чоловіків, які стояли неподалік, ймовірно, вирішили заступитися за водія і разом з ним почали вчиняти дії, які пізніше будуть кваліфіковані як опір поліції.«Обвинувачені взяли собі мету завадити поліцейським виконати свої службові обов`язки та почали діяти з прямим умислом. Вони розуміли та усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій. Вони передбачили суспільно небезпечні наслідки і бажали їх настання. Попри це, вчинили опір щодо працівників правоохоронного органу. А саме почали утримувати працівників поліції за формений одяг та шарпати руками останніх. З метою втечі від працівників поліції обвинувачені почали удержувати сорочку поліцейських в області грудної клітки та штовхати працівників поліції у різні частини тіла», – йдеться у вироку.Такими своїми діями підсудні вчинили кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов`язків) Кримінального кодексу України.Під час розгляду справи обвинувачені свою вину визнали повністю та щиро розкаялися. Феміда призначила кожному з них покарання у вигляді штрафу в розмірі 25 000 гривень.

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