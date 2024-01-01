У місті на Волині звання «Почесний громадянин громади» присвоїли 95 загиблим Героям

У місті на Волині звання «Почесний громадянин громади» присвоїли 95 загиблим Героям
Звання «Почесний громадянин Нововолинської міської територіальної громади» присвоїли усім загиблим Героям.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Сьогодні, 13 серпня, на сесії міської ради прийняли таке рішення. 95 Захисників, мешканців Нововолинської громади, які віддали життя за Україну в 2015, 2016, 2022 і 2023 роках, матимуть це почесне звання.

Дякую депутатам за одностайність. Це найменше, що ми можемо зробити для гідного вшанування пам'яті наших Героїв.

Вічна їм пам'ять і вічна вдячність!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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