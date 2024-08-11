На Донеччині загинув Герой з Волині Павло Антонюк

На Донеччині загинув Герой з Волині Павло Антонюк
на війні загинув лучанин Павло Антонюк.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Лучанин Антонюк Павло Миколайович, 16.01.1989 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 3 мотопіхотного відділення 2 мотопіхотного взводу 2 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.

Солдат Антонюк Павло Миколайович загинув 11.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.

Щирі співчуття рідним та близьким". - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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