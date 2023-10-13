У Луцькому районі ще одна церковна громада приєдналася до ПЦУ
Сьогодні, 13:10
Громада Воздвиження хреста Господнього у селі Буків Луцької громади вирішила покинути московський патріархат і возз’єднатися з Православною Церквою України.
Про це повідомили у у Волинській єпархії ПЦУ.
За повідомленням декана Свято-Михайлівського округу Рожищанського деканату протоієрея Миколи Царика, парафіяльні збори в Букові відбулися в неділю 11 серпня. Мирян підтримав настоятель протоієрей Степан Іваничко, який раніше став кліриком нашої єпархії разом із парафіями сіл Іванчиці й Тростянка.
Митрополит Михаїл 13 серпня прийняв представників громади й благословив її входження у Волинську єпархію.
Таким чином, із часу отримання ПЦУ Томосу в нашу єпархію перейшло з мп вже 132 парафії та 19 священників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у у Волинській єпархії ПЦУ.
За повідомленням декана Свято-Михайлівського округу Рожищанського деканату протоієрея Миколи Царика, парафіяльні збори в Букові відбулися в неділю 11 серпня. Мирян підтримав настоятель протоієрей Степан Іваничко, який раніше став кліриком нашої єпархії разом із парафіями сіл Іванчиці й Тростянка.
Митрополит Михаїл 13 серпня прийняв представників громади й благословив її входження у Волинську єпархію.
Таким чином, із часу отримання ПЦУ Томосу в нашу єпархію перейшло з мп вже 132 парафії та 19 священників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Харківщині дрони волинської бригади знищили два російських БК
Сьогодні, 13:43
У Луцькому районі ще одна церковна громада приєдналася до ПЦУ
Сьогодні, 13:10
На Донеччині загинув Герой з Волині Павло Антонюк
Сьогодні, 12:19