У Луцькому районі ще одна церковна громада приєдналася до ПЦУ

У Луцькому районі ще одна церковна громада приєдналася до ПЦУ
Громада Воздвиження хреста Господнього у селі Буків Луцької громади вирішила покинути московський патріархат і возз’єднатися з Православною Церквою України.

Про це повідомили у у Волинській єпархії ПЦУ.

За повідомленням декана Свято-Михайлівського округу Рожищанського деканату протоієрея Миколи Царика, парафіяльні збори в Букові відбулися в неділю 11 серпня. Мирян підтримав настоятель протоієрей Степан Іваничко, який раніше став кліриком нашої єпархії разом із парафіями сіл Іванчиці й Тростянка.

Митрополит Михаїл 13 серпня прийняв представників громади й благословив її входження у Волинську єпархію.

Таким чином, із часу отримання ПЦУ Томосу в нашу єпархію перейшло з мп вже 132 парафії та 19 священників.

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Теги: Волинь, ПЦУ, парафія
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