У Луцькому районі ще одна церковна громада приєдналася до ПЦУ





Про це



За повідомленням декана Свято-Михайлівського округу Рожищанського деканату протоієрея Миколи Царика, парафіяльні збори в Букові відбулися в неділю 11 серпня. Мирян підтримав настоятель протоієрей Степан Іваничко, який раніше став кліриком нашої єпархії разом із парафіями сіл Іванчиці й Тростянка.



Митрополит Михаїл 13 серпня прийняв представників громади й благословив її входження у Волинську єпархію.



Таким чином, із часу отримання ПЦУ Томосу в нашу єпархію перейшло з мп вже 132 парафії та 19 священників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громада Воздвиження хреста Господнього у селі Буків Луцької громади вирішила покинути московський патріархат і возз’єднатися з Православною Церквою України.Про це повідомили у у Волинській єпархії ПЦУ.За повідомленням декана Свято-Михайлівського округу Рожищанського деканату протоієрея, парафіяльні збори в Букові відбулися в неділю 11 серпня. Мирян підтримав настоятель протоієрей Степан Іваничко, який раніше став кліриком нашої єпархії разом із парафіями сіл Іванчиці й Тростянка.Митрополит Михаїл 13 серпня прийняв представників громади й благословив її входження у Волинську єпархію.Таким чином, із часу отримання ПЦУ Томосу в нашу єпархію перейшло з мп вже 132 парафії та 19 священників.

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