На Харківщині дрони волинської бригади знищили два російських БК





На офіційній сторінці бригади зазначили, що дрони дісталися тилу окупантів на Куп'янському напрямку, пише



За даними військових, бойовий комплект російські військові перевозили в Камазі та Уралі. Обидві машини вдалося знищити. На відео видно, що після влучання дронів відбулася детонація бойового комплекту.



"Коли ти знаходиш під час розвідки щось "толкове", то аж… настрій піднімається! А коли FPV дрон наш туди залітає і все вибухає, горить і димить в окупантів, то взагалі… кайф!", — написали на офіційній сторінці 14 ОМБр.



Довідково: за даними Генштабу ЗСУ, станом на 12 серпня, на Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала десять російських атак. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян біля Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині бійці ударної групи "Харон" 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили два російських авто із бойовим комплектом.На офіційній сторінці бригади зазначили, що дрони дісталися тилу окупантів на Куп'янському напрямку, пише Суспільне За даними військових, бойовий комплект російські військові перевозили в Камазі та Уралі. Обидві машини вдалося знищити. На відео видно, що після влучання дронів відбулася детонація бойового комплекту."Коли ти знаходиш під час розвідки щось "толкове", то аж… настрій піднімається! А коли FPV дрон наш туди залітає і все вибухає, горить і димить в окупантів, то взагалі… кайф!", — написали на офіційній сторінці 14 ОМБр.за даними Генштабу ЗСУ, станом на 12 серпня, на Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала десять російських атак. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян біля Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки.

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