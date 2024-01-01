На Харківщині дрони волинської бригади знищили два російських БК

На Харківщині дрони волинської бригади знищили два російських БК
На Харківщині бійці ударної групи "Харон" 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили два російських авто із бойовим комплектом.

На офіційній сторінці бригади зазначили, що дрони дісталися тилу окупантів на Куп'янському напрямку, пише Суспільне.

За даними військових, бойовий комплект російські військові перевозили в Камазі та Уралі. Обидві машини вдалося знищити. На відео видно, що після влучання дронів відбулася детонація бойового комплекту.

"Коли ти знаходиш під час розвідки щось "толкове", то аж… настрій піднімається! А коли FPV дрон наш туди залітає і все вибухає, горить і димить в окупантів, то взагалі… кайф!", — написали на офіційній сторінці 14 ОМБр.

Довідково: за даними Генштабу ЗСУ, станом на 12 серпня, на Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала десять російських атак. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян біля Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині дрони волинської бригади знищили два російських БК
Сьогодні, 13:43
У Луцькому районі ще одна церковна громада приєдналася до ПЦУ
Сьогодні, 13:10
У місті на Волині звання «Почесний громадянин громади» присвоїли 95 загиблим Героям
Сьогодні, 12:45
На Донеччині загинув Герой з Волині Павло Антонюк
Сьогодні, 12:19
Заступилися за п’яного водія: суд оштрафував трьох волинян через опір поліції
Сьогодні, 12:16
Схожі новини
У місті на Волині звання «Почесний громадянин громади» присвоїли 95 загиблим Героям У місті на Волині звання «Почесний громадянин громади» присвоїли 95 загиблим Героям
Сьогодні, 12:45
На Донеччині загинув Герой з Волині Павло Антонюк На Донеччині загинув Герой з Волині Павло Антонюк
Сьогодні, 12:19
На Донеччині загинув Герой з Волині Георгій Гламазда На Донеччині загинув Герой з Волині Георгій Гламазда
12 серпень, 17:11
У Луцьку в останню дорогу провели Героя Юрія Кушніра У Луцьку в останню дорогу провели Героя Юрія Кушніра
12 серпень, 14:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині дрони волинської бригади знищили два російських БК
Сьогодні, 13:43
 0
У Луцькому районі ще одна церковна громада приєдналася до ПЦУ
Сьогодні, 13:10
 0
У місті на Волині звання «Почесний громадянин громади» присвоїли 95 загиблим Героям
Сьогодні, 12:45
 0
На Донеччині загинув Герой з Волині Павло Антонюк
Сьогодні, 12:19
 0
Заступилися за п’яного водія: суд оштрафував трьох волинян через опір поліції
Сьогодні, 12:16
 0
Медіа
відео
1/8