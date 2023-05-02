Врізався у стовп: на Волині загинув 17-річний мотоцикліст

На Камінь-Каширщині загинув 17-річний мотоцикліст.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилась 12 серпня, близько 23 години, в с. Судче. Після зіткнення чоловік помер від отриманих травм на місці. За фактом трагедії внесено відомості до ЄРДР за ч.2 ст.286 ККУ.Напередодні, 11 серпня, в аварії також загинув мотоцикліст – 23-річний мешканець Луцького району. Їдучи разом з товаришем, він не впорався з керуванням, впав та загинув на місці. 20-річний пасажир з травмами ще довго лікуватиметься в медичному закладі.Аварія з травмованими мотоциклістами трапилась 11 серпня і на Ковельщині. Тут зіткнулись двоє 9-класників, яким лише по 14 років. Права на керування вони не мали, були без захисних шоломів. Внаслідок ДТП один з них потрапив до лікарні. Мотоцикли, які не були зареєстровані в законному порядку, вилучили.Як розповів, старший інспектор відділу організації діяльності груп реагування управління превентивної діяльності ГУНП, особи, які керують мототранспортом, перевищують швидкісний режим, ігнорують законні вимоги поліцейських про зупинку, влаштовують перегони, намагаються втекти, їздять без мотошоломів та на технічно несправних мотоциклах.«У темну пору доби в них не працюють не лише габаритні вогні, а й навіть світло фар. Звісно, наслідок цього - зіткнення, перекидання і смерть на дорогах», - сказав Назар Бочковський.За його словами, від початку року на території обслуговування поліцейських ГУНП покращилась тенденція щодо зменшення аварій з травмованими і загиблими, зокрема, в липні.Однак занепокоєння викликають ДТП за участю мототранспорту, і це – прямий наслідок безвідповідальності керманичів, а також батьків, які купують двоколісні неповнолітнім і дозволяють своїм дітям керувати ними.На жаль, через це діти-водії і діти-пасажири мототранспорту гинуть або травмуються.Загалом же, за 7 місяців 2024 року зареєстровано 119 ДТП за участю водіїв мототранспорту, з них 89 з потерпілими та 6 – з загиблими.Якщо зважати на загальну статистику аварій, де за 7 місяців сталось 256 аварій з потерпілими і 29 загинуло, то тенденція з автопригодами за участю мототранспорту є невтішною і вимагає більшої відповідальності громадян та турботи про своє життя й безпеку.Поліцейські ж, своєю чергою, притягують учасників дорожнього руху до відповідальності.Лише в липні цього року групи реагування патрульної поліції ГУНП оформили 3535 матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, з них задокументовано 346 фактів за ст. 130 КУпАП – керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.Робота в цьому напрямку триває.Назар Бочковський наголосив, аби громадяни звертались на лінію 102 негайно, якщо бачать, що за кермо сідає особа в стані сп’яніння або неповнолітні: наряд групи реагування патрульної поліції прибуде на місце та вживатиме заходів для попередження порушення правил дорожнього руху.