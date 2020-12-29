На Волині на 10 тисяч оштрафували мешканців багатоповерхівки

На Волині на 10 тисяч оштрафували мешканців багатоповерхівки
Мешканці багатоповерхівки на 15 мікрорайоні у Нововолинську зробили самовільну врізку до мережі водопостачання та користувалися водою, яка не обліковувалась. Голові ОСББ виписали штраф на десять тисяч гривень.

Про це пише Суспільне.

Крадіжку води днями виявили працівники водоканалу, повідомили 13 серпня у комунальному підприємстві "Нововолинськводоканал". Про яке сама ОСББ йдеться, комунальники не розголошують.

Як зазначили у підприємстві, використання необлікованої води помітили, коли жителі будинку мили свої автівки та поливали садок водою.

Хто і коли облаштував у підвальному приміщенні багатоповерхівки незаконний водопровід і кран, з’ясувати не вдалося, кажуть комунальники. Наразі самовільні труби та кран зрізали. Будинок — під наглядом контролерів.

Як розповіла в коментарі Суспільному начальниця абонентського відділу КП "Нововолинськводоканал" Ольга Миколайчук, з початку року працівники підприємства виявили 18 випадків самовільної врізки до системи централізованого водопостачання та водовідведення. За кожен із випадків, абоненти сплатили штрафи.

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Теги: штраф, Нововолинськ, ОСББ
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