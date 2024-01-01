Загинув внаслідок враження дроном: на Волинь назавжди повертається Герой Андрій Качковський
Сьогодні, 15:00
14 серпня назавжди повертається на Волинь Герой Андрій Качковський.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"16:00 - виїзд з м.Луцьк, вул. Стефанника 3а.
16:30 - зустріч Героя біля дубка, молитва.
Маршрут:
Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Думки Ігоря 34 (до рідної домівки).
15 серпня о 10:30 на вул. Думки Ігоря 34 формується колона і піша хода до храму.
Маршрут:
Думки Ігоря - Шевченка - Собор Покрови Пресвятої Богородиці.
Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти автобус до кладовища.
Поховання на Алеї слави.
Нагадаємо, що 9 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув житель міста Ківерці – старший солдат Качковський Андрій Миколайович.
Народився Качковський Андрій Миколайович 07.12.2000 року. Прийнятий на військову службу за контрактом 05 грудня 2019 року.
FPV-дроном поблизу населеного пункту Свиридонівка Покровського району Донецької області.
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Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"16:00 - виїзд з м.Луцьк, вул. Стефанника 3а.
16:30 - зустріч Героя біля дубка, молитва.
Маршрут:
Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Думки Ігоря 34 (до рідної домівки).
15 серпня о 10:30 на вул. Думки Ігоря 34 формується колона і піша хода до храму.
Маршрут:
Думки Ігоря - Шевченка - Собор Покрови Пресвятої Богородиці.
Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти автобус до кладовища.
Поховання на Алеї слави.
Нагадаємо, що 9 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув житель міста Ківерці – старший солдат Качковський Андрій Миколайович.
Народився Качковський Андрій Миколайович 07.12.2000 року. Прийнятий на військову службу за контрактом 05 грудня 2019 року.
FPV-дроном поблизу населеного пункту Свиридонівка Покровського району Донецької області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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