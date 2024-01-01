Загинув внаслідок враження дроном: на Волинь назавжди повертається Герой Андрій Качковський

Андрій Качковський.



Про це



"16:00 - виїзд з м.Луцьк, вул. Стефанника 3а.



16:30 - зустріч Героя біля дубка, молитва.



Маршрут:



Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Думки Ігоря 34 (до рідної домівки).



15 серпня о 10:30 на вул. Думки Ігоря 34 формується колона і піша хода до храму.



Маршрут:



Думки Ігоря - Шевченка - Собор Покрови Пресвятої Богородиці.

Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти автобус до кладовища.



Поховання на Алеї слави.



Нагадаємо, що 9 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув житель міста Ківерці – старший солдат Качковський Андрій Миколайович.



Народився Качковський Андрій Миколайович 07.12.2000 року. Прийнятий на військову службу за контрактом 05 грудня 2019 року.



FPV-дроном поблизу населеного пункту Свиридонівка Покровського району Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 серпня назавжди повертається на Волинь ГеройПро це повідомили у Ківерцівській громаді."16:00 - виїзд з м.Луцьк, вул. Стефанника 3а.16:30 - зустріч Героя біля дубка, молитва.Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Думки Ігоря 34 (до рідної домівки).15 серпня о 10:30 на вул. Думки Ігоря 34 формується колона і піша хода до храму.Думки Ігоря - Шевченка - Собор Покрови Пресвятої Богородиці.Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти автобус до кладовища.Поховання на Алеї слави.Нагадаємо, що 9 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув житель міста Ківерці – старший солдат Качковський Андрій Миколайович.Народився Качковський Андрій Миколайович 07.12.2000 року. Прийнятий на військову службу за контрактом 05 грудня 2019 року.FPV-дроном поблизу населеного пункту Свиридонівка Покровського району Донецької області.

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