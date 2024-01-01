Загинув внаслідок враження дроном: на Волинь назавжди повертається Герой Андрій Качковський

Загинув внаслідок враження дроном: на Волинь назавжди повертається Герой Андрій Качковський
14 серпня назавжди повертається на Волинь Герой Андрій Качковський.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"16:00 - виїзд з м.Луцьк, вул. Стефанника 3а.

16:30 - зустріч Героя біля дубка, молитва.

Маршрут:

Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Думки Ігоря 34 (до рідної домівки).

15 серпня о 10:30 на вул. Думки Ігоря 34 формується колона і піша хода до храму.

Маршрут:

Думки Ігоря - Шевченка - Собор Покрови Пресвятої Богородиці.
Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти автобус до кладовища.

Поховання на Алеї слави.

Нагадаємо, що 9 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув житель міста Ківерці – старший солдат Качковський Андрій Миколайович.

Народився Качковський Андрій Миколайович 07.12.2000 року. Прийнятий на військову службу за контрактом 05 грудня 2019 року.

FPV-дроном поблизу населеного пункту Свиридонівка Покровського району Донецької області.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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