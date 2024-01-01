Україна не зацікавлена забирати території Курщини, - МЗС





Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства зовнішніх справ Георгій Тихий, передає



«Ми хочемо захистити життя своїх людей. Я нагадаю, що, зокрема, з районів Курської області тільки від початку цього літа і тільки по районах Сумської області було завдано понад 2 тисячі ударів», — зазначив речник.



І додав, що Україна не має змоги завдавати далекобійних ударів, щоб захиститися від російського терору. Тому є потреба звільнити прикордонні райони рф від військових контингентів, які обстрілюють українські землі.



Крім того, операція в Курській області допомагає фронту, бо не дозволяє окупантам перекидати додаткові підрозділи на Донеччину й ускладнює їм військову логістику, каже Тихий.



Як стверджує речник, є дані, що у москві дуже занепокоєні тим, що операція України відбувається без порушень гуманітарного права, що б дуже хотіли бачити росіяни для пропаганди. Тому є побоювання, що такі інциденти росія може сфабрикувати, зокрема, шляхом перевдягання російських військових в українську форму.



«Тож ми закликаємо партнерів зберігати пильність та не піддаватися на російську пропаганду», — зазначив Тихий.



Більше про події в Курській області



Перші неофіційні повідомлення про прорив кордону в Курській області з’явилися 7 серпня. На цьому тлі лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України.



Росія вже оголосила про проведення «антитерористичної операції» в Бєлгородській, Брянській і Курській областях. На думку аналітиків, таке формулювання обрали, щоб не сіяти більше паніки серед населення.



Російське опозиційне видання «Верстка» писало, що наразі не планується вводити воєнний стан у Курській області, щоб «не тривожити людей». Хоча місцеві жителі евакуюються з прикордоння.



Президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив бої на Курщині 12 серпня, заявивши, що під контролем ЗСУ вже 1000 км² територій. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна не зацікавлена у тому, щоб забирати території Курської області росії. Йдеться про звільнення прикордоння від російського контингенту, який обстрілює українські землі.Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства зовнішніх справ, передає «Суспільне» «Ми хочемо захистити життя своїх людей. Я нагадаю, що, зокрема, з районів Курської області тільки від початку цього літа і тільки по районах Сумської області було завдано понад 2 тисячі ударів», — зазначив речник.І додав, що Україна не має змоги завдавати далекобійних ударів, щоб захиститися від російського терору. Тому є потреба звільнити прикордонні райони рф від військових контингентів, які обстрілюють українські землі.Крім того, операція в Курській області допомагає фронту, бо не дозволяє окупантам перекидати додаткові підрозділи на Донеччину й ускладнює їм військову логістику, каже Тихий.Як стверджує речник, є дані, що у москві дуже занепокоєні тим, що операція України відбувається без порушень гуманітарного права, що б дуже хотіли бачити росіяни для пропаганди. Тому є побоювання, що такі інциденти росія може сфабрикувати, зокрема, шляхом перевдягання російських військових в українську форму.«Тож ми закликаємо партнерів зберігати пильність та не піддаватися на російську пропаганду», — зазначив Тихий.Перші неофіційні повідомлення про прорив кордону в Курській області з’явилися 7 серпня. На цьому тлі лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України.Росія вже оголосила про проведення «антитерористичної операції» в Бєлгородській, Брянській і Курській областях. На думку аналітиків, таке формулювання обрали, щоб не сіяти більше паніки серед населення.Російське опозиційне видання «Верстка» писало, що наразі не планується вводити воєнний стан у Курській області, щоб «не тривожити людей». Хоча місцеві жителі евакуюються з прикордоння.Президент Україниуперше підтвердив бої на Курщині 12 серпня, заявивши, що під контролем ЗСУ вже 1000 км² територій. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.

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