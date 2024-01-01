На Куп’янському напрямку поліг Герой з Волині Владислав Понк
Сьогодні, 16:30
На війні загинув Герой з Волині Владислав Понк.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Із невимовним сумом повідомляю про загибель іще одного нашого захисника на фронті.
9 серпня на Куп’янському напрямку поліг володимирчанин старший солдат Владислав Павлович Понк, 1997 року народження.
Воїн до останнього подиху був вірний присязі і віддав своє дорогоцінне життя за усіх нас.
Висловлюю щирі і глибокі співчуття родині, друзям та побратимам Героя", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час і місце похорону буде повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Із невимовним сумом повідомляю про загибель іще одного нашого захисника на фронті.
9 серпня на Куп’янському напрямку поліг володимирчанин старший солдат Владислав Павлович Понк, 1997 року народження.
Воїн до останнього подиху був вірний присязі і віддав своє дорогоцінне життя за усіх нас.
Висловлюю щирі і глибокі співчуття родині, друзям та побратимам Героя", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час і місце похорону буде повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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