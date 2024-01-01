На Куп’янському напрямку поліг Герой з Волині Владислав Понк

Владислав Понк.



Про це Ігор Пальонка.



"Із невимовним сумом повідомляю про загибель іще одного нашого захисника на фронті.



9 серпня на Куп’янському напрямку поліг володимирчанин старший солдат Владислав Павлович Понк, 1997 року народження.



Воїн до останнього подиху був вірний присязі і віддав своє дорогоцінне життя за усіх нас.



Висловлюю щирі і глибокі співчуття родині, друзям та побратимам Героя", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час і місце похорону буде повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомив міський голова Володимира"Із невимовним сумом повідомляю про загибель іще одного нашого захисника на фронті.9 серпня на Куп’янському напрямку поліг володимирчанин старший солдат Владислав Павлович Понк, 1997 року народження.Воїн до останнього подиху був вірний присязі і віддав своє дорогоцінне життя за усіх нас.Висловлюю щирі і глибокі співчуття родині, друзям та побратимам Героя", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час і місце похорону буде повідомлять згодом.

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