Росіяни окупували ще три населені пункти Донецької області, - Deep State

Росіяни окупували ще три населені пункти Донецької області, - Deep State
За даними аналітиків Deep State, Росія окупувала ще три населені пункти: Лисичне, Іванівку і Свиридонівку. Вони розташовані в Донецькій області.

Про це пише LB.ua.

Також ворог просунувся в Гродівці (Покровський район), Костянтинівці (Краматорський район), Невельському (Покровський), біля Сергіївки (Покровський), Піщаного (Покровський) і Новоторецького. Від Стельмахівки (Луганська область) росіян відкинули.

Покровський напрямок залишається найважчим протягом місяців. Захоплення Покровська стало головною ціллю для ворога після того, як його наступ на Харків зупинили Сили оборони.

Учора на Покровському напрямку відбулася понад третина боїв від загальної кількості.

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Теги: Росія, Україна, війна
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