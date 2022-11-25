У Луцьку тимчасово призупинять роботу котельні і ЦТП

У Луцьку тимчасово призупинять роботу котельні і ЦТП
З 14 серпня у Луцьку комунальники тимчасово призупинять роботу котельні та центрального теплового пункту (ЦТП).

Про це пише Суспільне.

Йдеться про котельню на вулиці Соборності і ЦТП котельні на вул. Незалежності, повідомили в комунальному підприємстві "Луцьктепло".

Котельня вимушено призупинить роботу 14 і 15 серпня. Зі слів комунальників, це пов'язано із витоком на тепломережі по вулиці Кравчука. На час проведення ремонтних робіт подачу гарячої води від цієї котельні припинять.

Також без гарячого водопостачання будуть 17 житлових будинків та п'ять об'єктів соціальної сфери, які отримували послугу від ЦТП котельні на вулиці Незалежності. За даними "Луцьктепла", послугу припинять з 14 серпня у зв'язку із реконструкцією теплової мережі на проспекті Волі.

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Теги: Луцьк, котельні
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