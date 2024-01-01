Сирський: ЗСУ контролюють 74 населені пункти на Курщині





Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у доповіді президенту Володимиру Зеленському, пише



Головком додав, що протягом 13 серпня українські війська взяли під свій контроль ще 40 квадратних км території Курської області.



«Бої йдуть по всій лінії фронту. Попри високу інтенсивність бойових дій, ситуація перебуває під контролем, продовжуємо ведення операції», — доповів Сирський.



Зеленський зазначив, що у тих 74 населених пунктах Курщини проводяться перевірки та стабілізаційні заходи. Також триває розробка гуманітарних рішень для цих територій. Президент подякував українським захисникам за службу. Він наголосив, що Сили оборони продовжують поповнювати обмінний фонд.



«Підготовка наших наступних кроків триває!» — сказав глава дердави.



Нагадаємо, що у Великосолдатському районі Курської області 13 серпня почали евакуацію населення. Це вже четвертий район, де оголосили про виїзд жителів.



Більше про події в Курській області



Перші неофіційні повідомлення про прорив кордону в Курській області з’явилися 7 серпня. На цьому тлі лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України.



росія вже оголосила про проведення «антитерористичної операції» в Бєлгородській, Брянській і Курській областях. На думку аналітиків, таке формулювання обрали, щоб не сіяти більше паніки серед населення.



російське опозиційне видання «Верстка» писало, що наразі не планується вводити воєнний стан у Курській області, щоб «не тривожити людей». Хоча місцеві жителі евакуюються з прикордоння.



Президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив бої на Курщині 12 серпня, заявивши, що під контролем ЗСУ вже 1000 км² територій. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.



13 серпня в МЗС України заявили, що країна не зацікавлена у тому, щоб забирати території Курської області росії. Йдеться про «звільнення» прикордоння від російського контингенту, який обстрілює українські землі.

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