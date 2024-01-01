На Донеччині загинув сержант з Волині Олексій Мельничук

На Донеччині загинув сержант з Волині Олексій Мельничук
Біда знову постукала у наші двері. Війна забрала життя ще одного Героя, котрий мужньо боровся за незалежність України і за рідний дім, якого позбавила його війна.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

7 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області загинув сержант 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України, уродженець Луганської області, котрий у час повномасштабної війни проживав у родини в Рожищі, Олексій Олександрович Мельничук, 1981 року народження.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 13 до 15 серпня 2024 року включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання захисника України повідомимо пізніше.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Рожище, війна, втрати, загибель, Олексій Мельничук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
На Волині водій без прав попався на порушенні, скоєному на очах у патрульних
Сьогодні, 21:16
На Донеччині загинув сержант з Волині Олексій Мельничук
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 серпня
Сьогодні, 20:00
Сирський: ЗСУ контролюють 74 населені пункти на Курщині
Сьогодні, 19:35
Схожі новини
Війна забрала життя воїнів з Волині Петра Каноніка, Олександра Пащука та Сергія Скорохода Війна забрала життя воїнів з Волині Петра Каноніка, Олександра Пащука та Сергія Скорохода
11 серпень, 09:00
Від отриманих внаслідок підриву міни травм загинув воїн з Волині Юрій Мельничук Від отриманих внаслідок підриву міни травм загинув воїн з Волині Юрій Мельничук
18 липень, 21:16
У ліцеї на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-випускникам. ФОТО У ліцеї на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-випускникам. ФОТО
07 червень, 02:17
На Донеччині загинув воїн з Волині Василь Чуйко На Донеччині загинув воїн з Волині Василь Чуйко
06 червень, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
 0
На Волині водій без прав попався на порушенні, скоєному на очах у патрульних
Сьогодні, 21:16
 0
На Донеччині загинув сержант з Волині Олексій Мельничук
Сьогодні, 20:35
 0
У Луцьку з’явилася міжнародна бізнес-спільнота Board. Розмова зі співзасновницею Іриною Семерей
Сьогодні, 20:00
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8