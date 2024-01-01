На Донеччині загинув сержант з Волині Олексій Мельничук
Сьогодні, 20:35
Біда знову постукала у наші двері. Війна забрала життя ще одного Героя, котрий мужньо боровся за незалежність України і за рідний дім, якого позбавила його війна.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
7 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області загинув сержант 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України, уродженець Луганської області, котрий у час повномасштабної війни проживав у родини в Рожищі, Олексій Олександрович Мельничук, 1981 року народження.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 13 до 15 серпня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України повідомимо пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
7 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області загинув сержант 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України, уродженець Луганської області, котрий у час повномасштабної війни проживав у родини в Рожищі, Олексій Олександрович Мельничук, 1981 року народження.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 13 до 15 серпня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України повідомимо пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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