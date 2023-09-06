Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО

Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО
У клінічній лікарні Медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади після ремонту відкрили відділення фізіотерапії.

Впродовж року тут лікується понад 13 тисяч хворих, - повідомляють у Луцькій міській раді.
Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО
Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО
Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО
Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО

За словами генерального директора лікарні Лариси Духневич, у цьому відділенні проводиться лікування, профілактика та реабілітація фізичними методами, що сприяють ефективному лікуванню пацієнтів. Зокрема: скорочують терміни лікування багатьох захворювань, проводять профілактику рецидивів і ускладнень, підвищують ефективність медикаментозної терапії. Також тут застосовують методи апаратної фізіотерапії, світлолікування, магніто-лазеротерапію, лікувальний масаж.
Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО
Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО
Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО

Протягом 2024 року у відділенні фізіотерапії було проведено ремонт кабінетів та коридору, що повністю змінило зовнішній вигляд відділення – пацієнти отримують процедури у значно комфортніших умовах, що також важливо для ефективного лікування.
Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО
Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО
Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО
Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО
Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО

Оглянути відремонтоване відділенні фізіотерапії до лікарні завітав Луцький міський голова Ігор Поліщук. Він зазначив, що навіть в такий складений час, медичне об’єднання за власні залучені кошти зробило ремонт.
Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО

“Важливо, що без участі міського бюджету відбуваються такі осучаснення та покращення умов як для пацієнтів, так і для медичного персоналу. Це відділення, куди поступають планові хворі. У нас є приймальне відділення, куди потрапляють хворі, яких привозить швидка допомога, та ургентні хворі. Тут також знаходяться процедурні кабінети, фізіотерапія. Все оновлено, повністю зроблений ремонт в санвузлах, бачимо світлі, гарні коридори. Ми повинні тримати високу планку надання медичних послуг для наших громадян як щодо професійності лікарів, так і щодо приміщень та медичного обладнання. Щоб від цих старих радянських приміщень, в яких ремонт не проводився по сорок років, відходити, адже, на жаль, навантаження на лікарню збільшується і пацієнти хочуть приходити та перебувати в нормальних умовах, а не там, де, умовно кажучи, штукатурка падає на голову”, - розповів Ігор Поліщук.
Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО

Також в лікарні облаштовано кабінет планової госпіталізації, створено зону очікування для пацієнтів, які поступають на планове лікування. Відкриття окремого кабінету планової госпіталізації дозволить «розвантажити» відділення екстреної (невідкладної) допомоги та забезпечити зручне планування стаціонарного лікування для пацієнтів.


Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО
Перший ремонт за 40 років: у міській лікарні Луцька відкрили оновлене відділення. ФОТО, ВІДЕО



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Теги: Луцьк, медицина, лікарня, ремонт
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