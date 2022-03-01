Опублікували розмови замміністра, який вимагав хабар у керівників ДП Львівсько-Волинського вугільного басейну

СБУ опублікувала нові докази у справі про «півмільйонний хабар» заступника міністра енергетикиСлужба безпеки України опублікувала перехоплені розмови фігурантів масштабної корупційної схеми, у організації якої підозрюється заступник міністра енергетики України.За матеріалами справи, в обмін на хабар у 500 тис. доларів США чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.Нагадаємо, що раніше співробітники СБУ та НАБУ, за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Київської обласної прокуратури, а також за сприяння Міністра енергетики України,Наразі всім їм обрано запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.