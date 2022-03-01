Опублікували розмови замміністра, який вимагав хабар у керівників ДП Львівсько-Волинського вугільного басейну

Опублікували розмови замміністра, який вимагав хабар у керівників ДП Львівсько-Волинського вугільного басейну
СБУ опублікувала нові докази у справі про «півмільйонний хабар» заступника міністра енергетики

Служба безпеки України опублікувала перехоплені розмови фігурантів масштабної корупційної схеми, у організації якої підозрюється заступник міністра енергетики України.

За матеріалами справи, в обмін на хабар у 500 тис. доларів США чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.

Нагадаємо, що раніше співробітники СБУ та НАБУ, за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Київської обласної прокуратури, а також за сприяння Міністра енергетики України, викрили відповідну корупційну схему і затримали чотирьох фігурантів провадження.
Наразі всім їм обрано запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


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Теги: Україна, війна, хабар, Міненерго
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