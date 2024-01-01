14 серпня на Волині: гортаючи календар

14 серпня день народження святкує фотограф Павло Березюк (на фото).Також особисте свято в ексректора Волинського національного університету імені Лесі УкраїнкиВітаємо їх зі святом, зичимо міцного здоров’я, злагоди і добробуту!Окрім того, у цей день 14 років тому зареєстрували газету «Володимир вечірній», перший номер якої вийшов у вересні 1998 року. Вітаємо колег-журналістів зі святом і бажаємо цікавих ідей і гострого пера!