Волейболіст з Луцька – призер міжнародного турніру
Сьогодні, 02:17
Спортсмен з обласного центру Волині Тимур Цмокало взяв участь у міжнародному турнірі з волейболу та став призером змагань.
Про це повідомили у ВНУ імені Лесі Українки.
У курортному місті Устка, яке знаходиться у північній Польщі на Балтійському морі, відбувся турнір із пляжного волейболу PGE Grand Prix Pls 2024.
У складі команди "Барком Кажани" м. Львів грав студент факультету фізичної культури, спорту та здоров’я ВНУ імені Лесі Українки, лучанин Тимур Цмокало.
Загалом за результатами змагань перемогли: Pge Projekt Warsawa – 1 місце, Trefl Gdansk – 2 місце, Barkom Kazhany Lwow – 3 місце, PGE GiEK Skra Bełchatów – 4 місце.
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Про це повідомили у ВНУ імені Лесі Українки.
У курортному місті Устка, яке знаходиться у північній Польщі на Балтійському морі, відбувся турнір із пляжного волейболу PGE Grand Prix Pls 2024.
У складі команди "Барком Кажани" м. Львів грав студент факультету фізичної культури, спорту та здоров’я ВНУ імені Лесі Українки, лучанин Тимур Цмокало.
Загалом за результатами змагань перемогли: Pge Projekt Warsawa – 1 місце, Trefl Gdansk – 2 місце, Barkom Kazhany Lwow – 3 місце, PGE GiEK Skra Bełchatów – 4 місце.
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