Волейболіст з Луцька – призер міжнародного турніру

Тимур Цмокало взяв участь у міжнародному турнірі з волейболу та став призером змагань.



Про це повідомили у ВНУ імені Лесі Українки.



У курортному місті Устка, яке знаходиться у північній Польщі на Балтійському морі, відбувся турнір із пляжного волейболу PGE Grand Prix Pls 2024.



У складі команди "Барком Кажани" м. Львів грав студент факультету фізичної культури, спорту та здоров’я ВНУ імені Лесі Українки, лучанин Тимур Цмокало.



Загалом за результатами змагань перемогли: Pge Projekt Warsawa – 1 місце, Trefl Gdansk – 2 місце, Barkom Kazhany Lwow – 3 місце, PGE GiEK Skra Bełchatów – 4 місце.

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