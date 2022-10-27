Волейболіст з Луцька – призер міжнародного турніру

Волейболіст з Луцька – призер міжнародного турніру
Спортсмен з обласного центру Волині Тимур Цмокало взяв участь у міжнародному турнірі з волейболу та став призером змагань.

Про це повідомили у ВНУ імені Лесі Українки.

У курортному місті Устка, яке знаходиться у північній Польщі на Балтійському морі, відбувся турнір із пляжного волейболу PGE Grand Prix Pls 2024.

У складі команди "Барком Кажани" м. Львів грав студент факультету фізичної культури, спорту та здоров’я ВНУ імені Лесі Українки, лучанин Тимур Цмокало.
Волейболіст з Луцька – призер міжнародного турніру
Команда лучанина виборола 3 місце.

Загалом за результатами змагань перемогли: Pge Projekt Warsawa – 1 місце, Trefl Gdansk – 2 місце, Barkom Kazhany Lwow – 3 місце, PGE GiEK Skra Bełchatów – 4 місце.
Волейболіст з Луцька – призер міжнародного турніру

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Теги: Волинь, Луцьк, волейбол, спорт, міжнародні змагання
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