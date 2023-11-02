«Старий Луцьк-Університет» підсилився новими баскетболістами
Сьогодні, 05:28
Баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет» повідомив про двох новачків, які приєднаються до команди.
У клубі повідомили, що новими гравцями стануть захисник Павло Горобченко та центровий Степан Лесик.
Обидва гравці у минулому сезоні грали за БК «Прикарпаття-Говерла». Двадцятиоднорічний Павло Горобченко провів за команду з Івано-Франківська 30 матчів у Суперлізі, в середньому віддаючи близько 4 асистів за гру та записував в свій актив 7.3 очок та 3.2 підбирань за матч.
Двадцятидворічний центровий Степан Лесик у сезоні 2023/2024 був одним з кращих гравців прикарпатців за статистичними показниками (12.6 очок та 7.8 підбирань за гру). Окрім цього, бігмен цього літа дебютував за національну збірну України.
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У клубі повідомили, що новими гравцями стануть захисник Павло Горобченко та центровий Степан Лесик.
Обидва гравці у минулому сезоні грали за БК «Прикарпаття-Говерла». Двадцятиоднорічний Павло Горобченко провів за команду з Івано-Франківська 30 матчів у Суперлізі, в середньому віддаючи близько 4 асистів за гру та записував в свій актив 7.3 очок та 3.2 підбирань за матч.
Двадцятидворічний центровий Степан Лесик у сезоні 2023/2024 був одним з кращих гравців прикарпатців за статистичними показниками (12.6 очок та 7.8 підбирань за гру). Окрім цього, бігмен цього літа дебютував за національну збірну України.
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