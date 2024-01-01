Луцька громада передала воїнам РЕБи, квадрокоптери та дрони. ФОТО





Про це повідомили у



За кошти громади для потреб 6 Волинського прикордонного загону передано КВЕРТУС COUNTER FPV BACKPACK.



Військовослужбовці з в/ч А 4932 отримають портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам КВЕРТУС AD COUNTER FPV, квадрокоптери DJI MAVIC 3 та DJI MAVIC 3T Enterprice та десять FPV дронів “Dart Bee” 8 з тепловізійною камерою.



Також допомогу отримають бійці 54-ї ОМБр. Зокрема, для них спрямують по дві станції РЕБ Синиця 1 та Синиця 3.1.



Для 80 ОШБр передано три квадрокоптери DJI MAVIC 3, блок багатоканальної швидкої зарядки Bandera Power 225S та чотири підсилювачі сигналу антени Alientech Duo.



Військові з 110 ОМБр отримають 30 FPV-дронів.



Бійці 65-ї ОМБр отримають від Луцької громади квадрокоптер DJI MAVIC 3T та портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам КВЕРТУС COUNTER FPV.



У свою чергу, військовослужбовцям 81-ї ОМБр передано п’ять FPV-дронів та два квадрокоптери DJI MAVIC 3.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міська рада продовжує підтримувати захисників України у їхній боротьбі з російськими загарбниками.Про це повідомили у Луцькій міській раді. За кошти громади для потреб 6 Волинського прикордонного загону передано КВЕРТУС COUNTER FPV BACKPACK.Військовослужбовці з в/ч А 4932 отримають портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам КВЕРТУС AD COUNTER FPV, квадрокоптери DJI MAVIC 3 та DJI MAVIC 3T Enterprice та десять FPV дронів “Dart Bee” 8 з тепловізійною камерою.Також допомогу отримають бійці 54-ї ОМБр. Зокрема, для них спрямують по дві станції РЕБ Синиця 1 та Синиця 3.1.Для 80 ОШБр передано три квадрокоптери DJI MAVIC 3, блок багатоканальної швидкої зарядки Bandera Power 225S та чотири підсилювачі сигналу антени Alientech Duo.Військові з 110 ОМБр отримають 30 FPV-дронів.Бійці 65-ї ОМБр отримають від Луцької громади квадрокоптер DJI MAVIC 3T та портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам КВЕРТУС COUNTER FPV.У свою чергу, військовослужбовцям 81-ї ОМБр передано п’ять FPV-дронів та два квадрокоптери DJI MAVIC 3.

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