Луцька громада передала воїнам РЕБи, квадрокоптери та дрони. ФОТО

Луцька громада передала воїнам РЕБи, квадрокоптери та дрони. ФОТО
Луцька міська рада продовжує підтримувати захисників України у їхній боротьбі з російськими загарбниками.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

За кошти громади для потреб 6 Волинського прикордонного загону передано КВЕРТУС COUNTER FPV BACKPACK.
Луцька громада передала воїнам РЕБи, квадрокоптери та дрони. ФОТО
Луцька громада передала воїнам РЕБи, квадрокоптери та дрони. ФОТО

Військовослужбовці з в/ч А 4932 отримають портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам КВЕРТУС AD COUNTER FPV, квадрокоптери DJI MAVIC 3 та DJI MAVIC 3T Enterprice та десять FPV дронів “Dart Bee” 8 з тепловізійною камерою.
Луцька громада передала воїнам РЕБи, квадрокоптери та дрони. ФОТО
Луцька громада передала воїнам РЕБи, квадрокоптери та дрони. ФОТО

Також допомогу отримають бійці 54-ї ОМБр. Зокрема, для них спрямують по дві станції РЕБ Синиця 1 та Синиця 3.1.

Для 80 ОШБр передано три квадрокоптери DJI MAVIC 3, блок багатоканальної швидкої зарядки Bandera Power 225S та чотири підсилювачі сигналу антени Alientech Duo.

Військові з 110 ОМБр отримають 30 FPV-дронів.

Бійці 65-ї ОМБр отримають від Луцької громади квадрокоптер DJI MAVIC 3T та портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам КВЕРТУС COUNTER FPV.

У свою чергу, військовослужбовцям 81-ї ОМБр передано п’ять FPV-дронів та два квадрокоптери DJI MAVIC 3.

Луцька громада передала воїнам РЕБи, квадрокоптери та дрони. ФОТО
Луцька громада передала воїнам РЕБи, квадрокоптери та дрони. ФОТО
Луцька громада передала воїнам РЕБи, квадрокоптери та дрони. ФОТО
Луцька громада передала воїнам РЕБи, квадрокоптери та дрони. ФОТО
Луцька громада передала воїнам РЕБи, квадрокоптери та дрони. ФОТО
Луцька громада передала воїнам РЕБи, квадрокоптери та дрони. ФОТО



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Теги: Волинь, Луцьк, допомога, війна, ЗСУ
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