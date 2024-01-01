Луцька громада передала воїнам РЕБи, квадрокоптери та дрони. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Луцька міська рада продовжує підтримувати захисників України у їхній боротьбі з російськими загарбниками.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
За кошти громади для потреб 6 Волинського прикордонного загону передано КВЕРТУС COUNTER FPV BACKPACK.
Військовослужбовці з в/ч А 4932 отримають портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам КВЕРТУС AD COUNTER FPV, квадрокоптери DJI MAVIC 3 та DJI MAVIC 3T Enterprice та десять FPV дронів “Dart Bee” 8 з тепловізійною камерою.
Також допомогу отримають бійці 54-ї ОМБр. Зокрема, для них спрямують по дві станції РЕБ Синиця 1 та Синиця 3.1.
Для 80 ОШБр передано три квадрокоптери DJI MAVIC 3, блок багатоканальної швидкої зарядки Bandera Power 225S та чотири підсилювачі сигналу антени Alientech Duo.
Військові з 110 ОМБр отримають 30 FPV-дронів.
Бійці 65-ї ОМБр отримають від Луцької громади квадрокоптер DJI MAVIC 3T та портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам КВЕРТУС COUNTER FPV.
У свою чергу, військовослужбовцям 81-ї ОМБр передано п’ять FPV-дронів та два квадрокоптери DJI MAVIC 3.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
За кошти громади для потреб 6 Волинського прикордонного загону передано КВЕРТУС COUNTER FPV BACKPACK.
Військовослужбовці з в/ч А 4932 отримають портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам КВЕРТУС AD COUNTER FPV, квадрокоптери DJI MAVIC 3 та DJI MAVIC 3T Enterprice та десять FPV дронів “Dart Bee” 8 з тепловізійною камерою.
Також допомогу отримають бійці 54-ї ОМБр. Зокрема, для них спрямують по дві станції РЕБ Синиця 1 та Синиця 3.1.
Для 80 ОШБр передано три квадрокоптери DJI MAVIC 3, блок багатоканальної швидкої зарядки Bandera Power 225S та чотири підсилювачі сигналу антени Alientech Duo.
Військові з 110 ОМБр отримають 30 FPV-дронів.
Бійці 65-ї ОМБр отримають від Луцької громади квадрокоптер DJI MAVIC 3T та портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам КВЕРТУС COUNTER FPV.
У свою чергу, військовослужбовцям 81-ї ОМБр передано п’ять FPV-дронів та два квадрокоптери DJI MAVIC 3.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцька громада передала воїнам РЕБи, квадрокоптери та дрони. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Українці за кордоном, які не оновили дані, не зможуть отримати водійське посвідчення
Сьогодні, 07:32
«Старий Луцьк-Університет» підсилився новими баскетболістами
Сьогодні, 05:28
Волейболіст з Луцька – призер міжнародного турніру
Сьогодні, 02:17