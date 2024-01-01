На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурми росіян. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Розпочалась дев’ятсот третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 81 авіаудар, зокрема, скинув 116 КАБів. Крім цього, здійснив 4594 обстріли, з них 114 - із реактивних систем залпового вогню.Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Рясне, Липці, Нові Вирки, Ворожба, Білопілля, Біловоди, Радьківка, Юнаківка, Суми, Басівка, Малі Проходи, Нововодяне, Сергіївка, Васюківка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Курдюмівка, Олександропіль, Гродівка, Рівнопіль, Новодонецьке, Новоукраїнка, Водяне, Білогір’я, Новоданилівка та Миколаївка.Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, двох ударів по пунктах управління, а також уразили дві артилерійських системи, станцію РЕБ, склад боєприпасів та ще два важливих об’єкта окупантів.На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ.На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири ворожих атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Берестового, Кругляківки та у напрямку Новоосинового.На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Невського, Тернів, Макіївки та у Серебрянському лісі.На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Спірного.На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів біля Білої Гори, Іванівського і, найактивніше, в районі Часового Яру.На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Залізного, Нью-Йорка та Торецька.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене поле, Малинівка, Гродівка, Желанне, Скучне, Калинове, Птиче і Карлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, також, район цього населеного пункту піддався бомбардуванню трьома КАБами.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак біля Красногорівки і Костянтинівки.На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.На Оріхівському напрямку окупанти намагалися вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки і Роботиного - загалом провели два штурми.На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції 11 разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли. Ворог завдав авіаудару некерованими ракетами по району Миколаївки.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує керовані авіабомби по районах українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території російської федерації.Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили 21 танк, 17 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, п’ять РСЗВ, засіб ППО, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 61 автомобіль та сім одиниць спеціальної техніки окупантів.